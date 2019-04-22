Участнику расстрела псковских десантников в Чечне дали 16 лет колонии

Член банды Басаева и Хаттаба Шамиль Казбулатов приговорён к 16 годам колонии строгого режима за нападение на псковских десантников 29 февраля 2000 года на территории Шатойского района Чечни. Следствием установлено, что он расстреливал солдат российской армии из автомата Калашникова.

— Жителю Ставропольского края вменялось преступление по статье «посягательство на жизнь военнослужащих». Речь идёт о нападении на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое происходило в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Шамиль Казбулатов вернулся в семьюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Отметим, что Казбулатов уже был судим за нападение в составе банды Басаева на Дагестан. Террорист провел в колонии 12 лет и освободился лишь в 2013 году. После этого он поселился в Нефтекумске и вёл простую, размеренную жизнь. На его страницах в социальных сетях часто появлялись фотографии в кругу друзей и семьи, популярные афоризмы и даже философские высказывания. Судя по всему, мужчине удалось вернуться к нормальной жизни и вновь социализироваться.

Но в декабре 2018 года Казбулатова задержали вновь. Силовики получили информацию о том, что бывший боевик участвовал в расстреле псковских десантников. Тогда на позиции российских солдат с трёх сторон напали террористы. Под шквальным огнём погибли 84 бойца, ещё 4 солдата получили различные ранения.

Страницах Казбулатова в социальных сетях часто появлялись фотографии в кругу друзей и семьи, популярные афоризмы и даже философские высказыванияФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Суд согласился с доводами следствия, и показаниями свидетелей тех ужасных событий, которые опознали Казбулатова, как участника нападений. Выяснилось, что боевик методично расстреливал российских бойцов, стоя на позиции с автоматом Калашникова.

— Приговором Шатойского районного суда Чеченской Республики Казбулатову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, — сообщили в пресс-службе СК РФ.

КСТАТИ

На Ставрополье задержали боевика из банды Басаева

Мужчина уже отсидел за нападение на Дагестан, однако следователи раскопали еще один факт биографии Казбулатова. Шамиль опознан свидетелями нападения на псковских десантников в Чечне (подробности).