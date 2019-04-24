2019-04-24T03:03:30+03:00
Спорт

Ахмат - Краснодар 24 апреля 2019: Прогноз на матч 25 тура чемпионата России по футболу

Прогноз на матч 25 тура чемпионата России по футболу Ахмат - Краснодар. Встреча начнется 24 апреля 2019 года в 19:00 на стадионе «Ахмат-Арена»
Анна ЕГОРОВА
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Победа важна и «Ахмату», и «Краснодару». Фото: fckrasnodar.ruПобеда важна и «Ахмату», и «Краснодару». Фото: fckrasnodar.ru
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Коротко прогноз на матч «Ахмат» - «Краснодар» 24 апреля 2019 года на «Ахмат-Арене» может звучать так - статистика и мотивация на стороне гостей.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Если «Ахмат» (на тот момент «Терек») в 2008 году вернулся в Премьер-лигу (и больше из нее не вылетал), то «Краснодар» в этом году только был создан. Впервые команды сыграли друг против друга в высшем дивизионе в июне 2011 года. Чеченский клуб победил со счетом 2:0. Всего же команды встречались 18 раз. Лишь однажды матч завершился вничью. 6 раз сильнее оказывались грозненцы, «быки», соответственно, 11 раз.

КОМУ ВАЖНЕЕ ПОБЕДА

К 25 туру «Краснодар» подошел на 3 месте. От лидера чемпионата, питерского «Зенита», горожан отделяет 9 очков; от расположившегося на второй строке «Локомотива» - одно, но и ближайшие конкуренты - ЦСКА - отстают всего на очко. Дышит в спину и московский «Спартак» с 39 очками. Помимо этого у черно-зеленых есть желание реабилитироваться за досадное поражение от подопечных Рашида Рахимова в 11-м туре со счетом 0:1.

«Ахмат» находится на непринципиальной на первый взгляд 9 строке. Но что от еврокубковой зоны, что от зоны вылета клуб отделяют всего 6 очков. Да и желание реабилитироваться перед своими болельщиками будет гнать грозненцев вперед - последний раз на своем стадионе они побеждали в декабре. Так что обе команды приложат максимум усилий, чтобы улучшить свое турнирное положение. Хозяевам с этой задачей будет справляться сложнее. Помочь своему клубу не сможет полузащитник Михаил Гащенко. Под вопросом участие в матче и другого травмированного игрока - защитника Родолфо. По нему решение руководства «Ахмата» примет непосредственно перед матчем. У «Краснодара» проблем с составом нет.

Кстати, матч «Ахмат» - «Краснодар» имеет не только турнирное значение, но и личное. Дело в том, что тренер черно-зеленых Олег Фоменко родился и вырос в чеченской столице, карьеру начинал в клубе «Вайнах» из Шали, затем играл в грозненском «Эрзу». После 1992 года его спортивная карьера больше никак не пересекалась с малой родиной.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ АХМАТ - КРАСНОДАР

Букмеры считают, что у гостей больше шансов заработать 3 очка в 25 туре. Коэффициент на победу «Краснодара» 2,15, на ничью - 3,25, на успех «Ахмата» - 3,65. Эксперты надеются увидеть голы в исполнении обеих команд. Наиболее вероятным итогом поединка можно назвать счет 1-2.

25-й тур. «Ахмат» - «Краснодар»

«Ахмат-Арена», Грозный.

24 апреля 2019 года, среда. Начало встречи в 19:00.

Главный судья - Алексей Еськов (Москва).

ИСТОЧНИК KP.RU

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