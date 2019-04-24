Сотрудники ФСБ задержали двоих ставропольцев за бойню в Дагестане в 1999 году

В Ставропольском крае силовики задержали двоих боевиков из банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, причастных, по версии следствия, к нападению на российских военных в августе 1999 года во время вторжения в Дагестан. По информации Федеральной службы безопасности РФ, столкновение унесло тогда более 280 жизней и покалечило еще свыше 800 военных и гражданских.

- По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "посягательство на жизнь военнослужащего", задержаны жители Ставропольского края Тахир Бегельдиев 1974 года рождения и Нариман Отепов 1976 года рождения, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в ЦОС ФСБ. - Продолжается розыск остальных участников вооруженного вторжения бандформирований Басаева и Хаттаба.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/705023" frameborder="0"></iframe> Задержание Тахира Бегельдиева.

В середине июля 1999 года эти два человека добровольно вступили в состав банды и приняли активное участие в совершении тяжких преступлений.

- Так, с 7 по 24 августа 1999-го было совершено нападение на российских военнослужащих, осуществлявших наведение конституционного порядка в одном из районов Дагестана. В результате массированного прицельного обстрела участников банды было убито 33 человека и ранены еще 34, - добавили в ГУ СКР по СКФО.

Напомним, с 1999 по 2019 годы российские правоохранители приговорили к тюремным срокам от 3 до 15 лет более 72 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана. Сегодня 28 человек остаются в списках федерального и международного розыска. Уголовное дело против семи террористов, в том числе самого Шамиля Басаева, закрыли из-за их смерти.

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