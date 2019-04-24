2019-04-24T12:03:29+03:00
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали двоих ставропольцев за бойню в Дагестане в 1999 году

Вместе с боевиками Басаева и Хаттаба они принимали участие в нападении на республику [видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Один из задержанных (Тахир Бегельдиев) и Шамиль БасаевОдин из задержанных (Тахир Бегельдиев) и Шамиль БасаевФото: Евгения СОКОРЕВА
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае силовики задержали двоих боевиков из банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, причастных, по версии следствия, к нападению на российских военных в августе 1999 года во время вторжения в Дагестан. По информации Федеральной службы безопасности РФ, столкновение унесло тогда более 280 жизней и покалечило еще свыше 800 военных и гражданских.

- По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "посягательство на жизнь военнослужащего", задержаны жители Ставропольского края Тахир Бегельдиев 1974 года рождения и Нариман Отепов 1976 года рождения, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в ЦОС ФСБ. - Продолжается розыск остальных участников вооруженного вторжения бандформирований Басаева и Хаттаба.

Задержание Тахира Бегельдиева.

В середине июля 1999 года эти два человека добровольно вступили в состав банды и приняли активное участие в совершении тяжких преступлений.

- Так, с 7 по 24 августа 1999-го было совершено нападение на российских военнослужащих, осуществлявших наведение конституционного порядка в одном из районов Дагестана. В результате массированного прицельного обстрела участников банды было убито 33 человека и ранены еще 34, - добавили в ГУ СКР по СКФО.

Напомним, с 1999 по 2019 годы российские правоохранители приговорили к тюремным срокам от 3 до 15 лет более 72 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана. Сегодня 28 человек остаются в списках федерального и международного розыска. Уголовное дело против семи террористов, в том числе самого Шамиля Басаева, закрыли из-за их смерти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Участнику расстрела псковских десантников в Чечне дали 16 лет колонии

Следствие доказало, что Шамиль Казбулатов убивал российских солдат из автомата Калашникова (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
После ареста Арашуковых в Карачаево-Черкесии сменили начальника Следственного управления
На Ставрополье будут судить отцеубийцу
На Ставрополье инспектор ДПС «крышевал» грузоперевозки за взятки
В Минводах хулиган повредил пять автомобилей
Во Владикавказе задержана наркоторговка
На Ставрополье пьяный водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими
На депутата из Дагестана завели уголовное дело за мошенничество, совершенное 17 лет назад
Самых талантливых почтовиков Северного Кавказа определили в Кисловодске
В Михайловске появился новый арт-объект
«Россети» направят в Чечню около 19 млрд рублей до 2024 года
На Ставрополье объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
В «Гармонии» завершился всероссийский турнир по дзюдо
На Ставрополье проведут световое шоу мирового уровня