Депутат ставропольской краевой Думы задекларировал доход в 10 тысяч в месяц

В сумме за 2018 год депутаты Ставропольской краевой думы заработали 334,5 млн рублей. Самый большой доход, свыше 41 млн рублей, указал гендиректор одного из производств лакокрасочной продукции и член комитета Думы СК по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму Дионис Айтов. На него записаны пять участков под строительство площадью в гектар, "Merсedes - Benz СLS" за 5 млн, "Toyota Lexus LX570" за 7 млн рублей, снегоболотоход и грузовой транспорт.

Дионис Айтов и Алексей ЗавгородневФото: Евгения СОКОРЕВА

Чуть меньше получил член комитета промышленности, генеральный директор "Газпром трансгаз Ставрополь" Алексей Завгороднев, заработавший 40 млн рублей. Депутат владеет 35 сотками земли, "Mercedes -Benz GLE 400" 4 MATIC", снегоболотоходом и раритетным автомобилем "ГАЗ 20".

Третьим с доходом 35 млн рублей стал Анатолий Жданов из комитета по аграрной политике. Единорос руководит собственным сельхозпредприятием "Битл" в Новоалександровске и в декларации у него указаны сотни гектаров полей, 4 дома, квартира, гараж, склады, столовая, дорога, плотина, водонапорная башня, канализация, баня, боулинг, УАЗ, ВАЗ, ГАЗ и автоприцепы.

Анатолий Жданов возглавляет свое сельхозпредприятиеФото: Евгения СОКОРЕВА

Меньше всех в ставропольской думе заработал член партии ЛДПР Илья Дроздов, заработавший за год около 129 тысяч рублей, что на три тысячи больше, чем годом раньше. Впрочем, все компенсирует доход его супруги в 3,2 млн рублей. В 2017 году она заработала за год 131 тысячу рублей.

Илья Дроздов

Жены и мужья депутатов задекларировали 330 млн рублей, из которых почти четверть миллиарда (236 млн) - деньги жены Анатолия Жданова, являющейся главой крестьянско-фермерского хозяйства. На нее записана земля, хранилища, теплицы, плотины, свинарник, рыбоуловитель, здание администрации, магазин, грузовой и сельхоз транспорт со спецтехникой, 7 автомобилей "Нива", три "Лады", два седана и внедорожник "Toyotа", "KIA Cerato" и "Lexus RX 350". В Думе подчеркивают, что занятие бизнесом принесло Анне Ждановой 235 млн рублей. Сюда вошли доходы от продажи сельскохозяйственной продукции, оказания сельхозуслуг, рента с аренды помещений и прочее. Расход от этой же деятельности составил 196 млн рублей. Он включил: оплату за семена, удобрения, ГСМ, проценты по кредитам, выплаты арендной платы пайщикам, зарплата работникам, налоги и прочее. Чистой прибыли Жданова получила 39 млн рублей. Напомним, в 2017 году предпринимательница с доходом 229 миллионов даже заняла 8 место в списке Forbes самых богатых жен российский чиновников.

Машины депутаты предпочитают дорогие: "Mersedes", "Lexus", внедорожники "Land Rover" и "Toyota". Председатель комитета по образованию, культуре, науке, молодежной политике и физкультуре Артур Насонов не попал в тройку самых обеспеченных депутатов, заработав 3 млн за год, но ездит на иномарке "Jaguar XJ".

Артур Насонов владеет элитной иномаркой "Jaguar XJ"Фото: Евгения СОКОРЕВА

"Ягуаром" попроще владеет и член партии "Единая Россия" Людмила Редько. Жена депутата Василия Афанасова при заработке в 100 тысяч за год катается на "Maybach". А у супруги зампреда краевой Думы Виктора Гончарова в собственности сразу три авто марки "Lexus".

Самый большой дом (984 кв.м.) - у председателя комитета краевой думы по казачеству Юрия Гонтаря. Правда, в декларации он указал, что владеет половиной особняка. Поменьше жилье у депутата Ивана Богданова (719 кв.м.), но он еще владеет громадной квартирой (248 кв.м.). Самое скромное жилище указал депутат Александр Горбунов (1/2 квартиры площадью 41 кв.м.). Впрочем, на его жену записан дом площадью 300 кв. м. Некоторые не указали жилье совсем. А заместитель председателя парламента Юрий Ходжаев вместе с супругой вообще ничем не владеют.

Юрий Гонтарь и Иван БогдановФото: Евгения СОКОРЕВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Депутата Ставропольской думы обвинили в хищении 17 млн рублей

Следователи возбудили новое дело против Алексея Назаренко (подробнее)