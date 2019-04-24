2019-04-24T17:57:06+03:00
Происшествия

Суд арестовал силовиков, покрывавших семейство Арашуковых

Под подозрение попали бывший замглавы СКР по Карачаево-Черкесии и главный борец с экстремизмом в республике [фото, видео]
Андрей ЗОБОВ
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Рауф Арашуков и Тимур Бетуганов. Фото: из открытых источников / распространялось родными Аслана ЖуковаРауф Арашуков и Тимур Бетуганов. Фото: из открытых источников / распространялось родными Аслана Жукова
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Басманный суд Москвы арестовал бывшего первого заместителя главы следственного управления СКР по Карачаево-Черкесской Республике Казбека Булатова, старшего следователя того же регионального отделения СК Андрея Филиппова и начальника Центра противодействия экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова. Срок ареста высокопоставленных силовиков, оказавшихся друзьями семьи Арашуковых — два месяца.

— Ходатайство следственных органов подлежит удовлетворению. В отношении Казмека Булатова, Андрея Филиппова и Тимура Бетуганова избрать меру пресечения в виде ареста до 23 июня, — резюмировал судья.

В ходе заседания стало понятно, что показания на высокопоставленных силовиков дали исполнительный директор минераловодского офиса «Газпром Межрегионгаза» и приближённый помощник сенатора Арашукова Гузер Хашукаев и посредник в убийстве Фраля Шебзухова Рустам Копсергенов.

Задержание покрывавших Арашуковых силовиков в Карачаево-Черкесии.

В Следственном комитете считают, что силовики «покрывали» преступления Рауфа Арашукова. Речь идёт о заказных убийствах, которые, по мнению следователей, будущий сенатор заказал весной 2010 года. В марте наёмные убийцы разобрались с лидером молодёжной организации «Адыге-Хасэ» Асланом Жуковым, а в мае был убит кандидат на место премьер-министра республики Фраль Шебзухов. При этом исполнители убийств, как один, заявляют, что заказчиком, через третьих лиц, выступил именно Арашуков.

Бетуганов, Филиппов и Булатов в этот момент были ответственны за ведение следствия и обеспечение оперативной поддержки расследования. СК считает, что они покрывали Арашукова, проигнорировав показания исполнителей. Особенно это касается убийц Шебзухова, которые назвали влиятельного политика заказчиком ещё в далёком 2012 году. Передал заказ, по их словам Рустам Копсергенов.

Рауф Арашуков и Казбек Булатов. Фото: из открытых источников / распространялось родными Аслана Жукова

Рауф Арашуков и Казбек Булатов. Фото: из открытых источников / распространялось родными Аслана Жукова

Сам Копсергенов был пойман в 2017 году и точно так же сообщил, что заказ поступил от Арашукова. Он добавил в дело ясности, сообщив, что изначально планировалось лишь запугать Шебзухова. Но исполнители испугались, что избитый политик может убежать и застрелили его.

Несмотря на все эти факты до осени 2018 года хода этой информации в следственном управлении СКР по Карачаево-Черкесии не давали. Именно это и вменяется в вину следователю Филиппову и его непосредственному начальнику Казбеку Булатову.

К слову, о дружбе между силовиками и семьёй Арашуковых родственники убитых Шебзухова и Жукова говорили неоднократно. Они и показали следователям фото и видео, на которых Булатов и Бетуганов отдыхают и празднуют вместе с Рауфом и Раулем Арашуковыми.

Первый зам главы Следственного управления КЧР на дне рождения Рауля Арашукова.На этом видео в кругу гостей танцует и человек, очень похожий на Казбека Булатова (в синем костюме и синей рубашке без галстука)

КСТАТИ

По делу Арашукова задержаны бывший замглавы Следственного комитета и главный борец с экстремизмом в КЧР

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» источники, близкие к следствию, высокопоставленные силовики были хорошо знакомы с семьёй Арашуковых и нередко проводили время в их компании (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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