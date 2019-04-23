По делу Арашукова задержаны бывший замглавы Следственного комитета и главный борец с экстремизмом в КЧР

В Карачаево-Черкесии по делу Арашуковых задержаны глава Центра по противодействию экстремизму МВД Тимур Бетуганов и бывший заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета по региону Казбек Булатов и старший следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СКР по КЧР Андрей Филиппов.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» сообщили источники, близкие к следствию, высокопоставленные силовики были хорошо знакомы с семьёй Арашуковых и нередко проводили время в их компании.

Проверка началась ещё в феврале, после заявлений родственников Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, убитых по заказу сенатора Арашукова. По словам родных, высокопоставленные силовики мешали объективному следствию и выгораживали Арашукова и близких к нему людей, замешанных в преступлениях.

Рауф Арашуков и Казбек Булатов были друзьями. Фото: из открытых источников / распространялось родными Аслана Жукова

— С учетом ранее полученной информации о коррупционных связях участников преступной организации следствием возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя руководителя СУ СК России по КЧР Казбека Булатова, старшего следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по КЧР Андрея Филиппова и начальника центра противодействия экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, — сообщили «КП» в Следственном комитете Российской Федерации.

При чём в феврале, как сообщали источники «КП», высокопоставленных силовиков уже вызывали в Москву. Представители федерального СК интересовались, почему они не прислушались к показаниям исполнителей убийства Фраля Шебзухова. Трое ныне уже осуждённых мужчин сообщали, что Шебзухова им поручили избить и проучить по просьбе Рауфа Арашукова.

Напомним, что Тимур Бетуганов в 2010 году занимал должность начальника оперативно-розыскной части в Черкесске. Он занимался оперативным сопровождением расследования убийств Аслана Жукова и Фраля Шебзухова.

Казбек Булатов, в свою очередь, был близким другом семьи и занимал должность помощника руководителя СКР по Карачаево-Черкесии. Он не скрывал симпатии к влиятельной семье и даже был замечен на праздновании дня рождения Рауля Арашукова. И в отставку подал примерно через неделю после громких арестов Рауля и Рауфа Арашуковых. Именно с его персоной члены семей убитых связывали игнорирование показаний против сенатора.

— По данным следствия, находясь в дружеских отношениях с Арашуковыми, в целях непривлечения их к уголовной ответственности указанные лица превышали свои должностные полномочия. Их преступные действия повлекли подрыв авторитета органов государственной власти, а деятельность преступного сообщества не пресекалась, — говорится в официальном сообщении СК РФ.