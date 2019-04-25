2019-04-25T11:52:15+03:00
Спорт

Нургмагомедов назвал преступниками полицейских, забивших до смерти отца чемпиона мира по ММА

И призвал наказать их по всей строгости закона [видео]
Вадим ХНЫГИН
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Мухаммед Юнусилау и его отец.Мухаммед Юнусилау и его отец.
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Хабиб Нурмагомедов поддержал своего земляка и партнера по смешанным единоборствам Магомеда Юнусилау, у которого в результате избиения полицейскими умер отец.

- Не хочу критиковать, не хочу оскорблять, не хочу задеть кого-то, но как можно человека забить до смерти, и это действующие сотрудники сделали, если человек нарушил, то ведь у нас в стране есть закон для этого, и ни где не написано, что надо забивать до смерти, люди которые представляют закон должны быть примером для остальных, - написал в своем Инстаграме Нурмагомедов. - Надеюсь эти престпуники понесут наказание по всей строгости закона.

Нурмагомедов пожелал Мухаммаду терпения.

- Родители это самое дорогое, что у нас есть в этой жизни, пусть Аллах смилостивится над твоим Отцом, и ведет его в Райские сады» (орфография автора сохранена - Ред.), - пишет Нурмагомедов.

Напомним, 11 апреля в Орехово-Зуево несколько сотрудников подмосковной полиции попытались задержать показавшегося им подозрительным 46-летнего мужчину. Встретив сопротивление, стражи правопорядка избили его настолько, что Сулли Юнусилау вынуждены были доставить в реанимацию одной из клиник, где тот через неделю скончался.

Избиение полицейскими отца дагестанского бойца ММА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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