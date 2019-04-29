В Ставрополе судья избежала колонии, успев родить ребенка

В Промышленном суде Ставрополя вынесли приговор бывшей судье Инне Поповой. Летом 2015 года она собиралась продать должность федерального судьи за 12 млн рублей. "Покупателем" выступил мужчина, который в разговоре со знакомой упомянул о желании трудоустроиться в судебные органы. Та предложила узнать все подробности у судьи Ленинского района Ставрополя Поповой. При личной встрече судья пообещала приятельнице все устроить и сказала, сколько это будет стоить. Узнав о способе и цене трудоустройства, мужчина не решился заключать «сделку» и пошел в краевое УФСБ.

Передача части запрошенной суммы в 10 млн рублей проходила уже в рамках оперативного мероприятия. В бумажном пакете Инна Попова взяла помеченные 10 тысяч рублей и муляж на сумму 9,9 млн рублей.

После контакта со взяткой руки судьи "засветились". Фото: СУ СКР по СК

И хотя судью поймали с поличным, уголовное дело по статье "покушение на мошенничество" завели аж через полтора года - после лишения Поповой судейского статуса. Все это время она продолжала работать. Само же разбирательство затянулось еще на несколько лет. За это время Попова успела родить сына, что и спасло ее от немедленного ареста и отправки в колонию.

- Суд признал Инну Попову виновной и приговорил ее к 4 года и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафу в 800 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

Адвокат Поповой решением остался недоволенФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Отбывать наказание бывшая судья начнет только в в 2030 году, когда ее сыну исполнится 14 лет. Попова, по ее словам, воспитывает ребенка одна - без участия отца.

Попова не признала себя виновной. Передачу денег она считает провокацией, которую устроила ее знакомая из мести. Якобы она таким способом свела счеты за отклоненный судьей Поповой иск с многомиллионной претензией к одной из фирм. Приговор адвокат Поповой будет обжаловать.

ДОСЬЕ "КП"

Судьей Ленинского суда Инна Попова работала с 2009 до 2016 года. Согласно решению квалификационной коллегии судей Ставрополья в 2012 года о присвоении четвертого квалификационного класса, она считалась квалифицированным специалистом, с большим опытом работы и высокими моральными качествами.

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