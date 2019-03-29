Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной

Cудья Октябрьского районного суда города Ставрополя Юрий Макарова лишился своего первого квалификационного класса.Об этой информации сообщается на сайте коллегии.

Теперь покинувший должность судья навсегда лишен своего специального статуса, неприкосновенности и является обычным гражданским лицом.

Напомним, Юрий Макаров был снят на видео с обнаженной блондинкой на заправке. Видео попало в интернет в прошлом августе. В Ставропольском крае вспыхнул большой скандал.

Сразу после происшествия проштрафившийся судья подал в отставку. Коллегия судей Ставропольского краевого суда единогласно удовлетворила его заявление. До этого Макаров занимал 5 лет должность судьи Андроповского районного народного суда, 10 лет пост судьи Андроповского районного суда и 15 лет был судьей Ставропольского краевого суда.

В свою очередь Макаров сперва заявлял журналистам, что между человеком на видео и ним нет ничего общего. Однако, потом все же сознался в проступке и объяснил ситуацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Судья из Ставрополя подал в отставку после разлетевшегося по сети секс-видео

Мы нашли скандальную запись, из-за которой Юрий Макаров мог оставить должность [видео]

На Ставрополье приняли отставку судьи после скандала с голой блондинкой

Макаров написал по собственному, не объяснив причины своего ухода (ПОДРОБНЕЕ)