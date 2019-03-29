2019-03-29T08:32:01+03:00
Происшествия

Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной

Теперь Юрий Макаров - обычное гражданское лицо
Михаил ЮЖНЫЙ
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На записи человек, похожий на Юрия Макарова, снимает на видео, как голая блондинка покупает напитокНа записи человек, похожий на Юрия Макарова, снимает на видео, как голая блондинка покупает напиток
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Cудья Октябрьского районного суда города Ставрополя Юрий Макарова лишился своего первого квалификационного класса.Об этой информации сообщается на сайте коллегии.

Теперь покинувший должность судья навсегда лишен своего специального статуса, неприкосновенности и является обычным гражданским лицом.

Напомним, Юрий Макаров был снят на видео с обнаженной блондинкой на заправке. Видео попало в интернет в прошлом августе. В Ставропольском крае вспыхнул большой скандал.

Сразу после происшествия проштрафившийся судья подал в отставку. Коллегия судей Ставропольского краевого суда единогласно удовлетворила его заявление. До этого Макаров занимал 5 лет должность судьи Андроповского районного народного суда, 10 лет пост судьи Андроповского районного суда и 15 лет был судьей Ставропольского краевого суда.

В свою очередь Макаров сперва заявлял журналистам, что между человеком на видео и ним нет ничего общего. Однако, потом все же сознался в проступке и объяснил ситуацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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