Анжи - Ростов 27 апреля 2019: Прогноз на матч 26 тура чемпионата России по футболу

Чтобы понять прогноз на матч «Анжи» - «Ростов» 27 апреля 2019 года на «Анжи-Арене», можно всего лишь посмотреть на коэффициенты букмекеров. Если на победу дончан они дают 1.33, то на выигрыш махачкалинцев - 9.5. Даже в ничью особой веры нет - 5.1. На мнение экспертов не повлиял даже тот факт, что «Ростов» подошел к игре с двумя потерями - на поле из-за травм не выйдут полузащитник Тимофей Калачев и польский защитник Мацей Вилюш. Слишком уже плохо обстоят дела у «Анжи». Слишком. Команда, которая всего несколько лет назад брала бронзу чемпионата России по футболу и выступала в еврокубках, находится на грани банкротства. Одни только долги по зарплате составляют более 70 млн рублей. Общая же сумма задолженности стремится к 300 миллионам. Из-за проблем в зимнее трансферное окно команду покинули сразу 10 футболистов. Безвыигрышная серия, растянувшая на семь матчей (два из которых с «Зенитом» и «Краснодаром» закончились с разгромным счетом 5-0), тоже морально давит на «орлов». Но это не значит, что гости не встретят в Каспийске никакого сопротивления.

- Живем в долг, летаем в долг, денег ни на что нет. Но слова тренера и беседы в раздевалке оставляют нас в команде, - признавался в интервью защитник «Анжи» Игорь Удалый.

Нападающий Гамид Агаларов подтверждает - отдавать очки просто так команда не собирается:

- Нам нужно выкладываться в каждой игре, потому что кто знает, как ситуация дальше развернется. Может, появится спонсор и закроет все долги. Поэтому мы до последнего будем стараться остаться в Премьер-лиге.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ АНЖИ - РОСТОВ

«Анжи» с 19-ю очками занимают предпоследнее 15 место в чемпионате. От зоны вылета их отделяет целых 9 очков. Но можно постараться сохранить прописку в турнире через стыковые матчи. До них - всего 3 очка.

«Ростов» же расположился на комфортном 8 месте с 35 очками. 4 очка - и вот они еврокубки!

Статистика личных встреч между клубами - с сильным перевесом в пользу желто-синих: 11 побед против трех, еще 5 раз встречи завершались вничью. Редко когда в этих матчах зрители видели больше двух забитых мячей. Да и на протяжении текущего сезона «Ростов» не отличается особой результативностью. Поэтому наиболее вероятный прогноз на матч «Анжи» - «Ростов» 27 апреля 2019 года - победа гостей со счетом 1:0.

26-й тур. «Анжи» - «Ростов»

«Анжи-Арена», Каспийск. Вместимость 28 000 человек.

27 апреля 2019 года, суббота. Начало встречи в 16:30.

Главный судья - Сергей Карасев (Москва).