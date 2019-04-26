Суд оправдал таксиста из Чечни, обвиненного в убийстве российских военных

Северо-Кавказский военный окружной суд оправдал жителя Чечни, обвиненного в расстреле двоих полицейских и сотрудника ФСБ в октябре 2000 года. Следствие утверждало, что водитель такси Расамбек Бекмурзаев открыл огонь по военным из пистолета на авторынке Урус-Мартана, а потом украл их оружие и примкнул через год к вооруженной банде Хараева, члены которой совершали нападения на правоохранителей. Но после всех заседаний вину с мужчины сняли. И из под стражи освободили прямо во время слушания.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе суда, заседание проходило с участием коллегии присяжных, признавших Бекмурзаева непричастным к расправе на авторынке, но виновным в воспрепятствовании задержания Хараева - главаря той самой банды, которого силовики ранили ответным огнем 20 июня 2001 года во время очередного нападения. Расамбек Бекмурзаев тогда отвез боевика домой в село Алхан-Юрт Урус-Мартановского района Чечни.

- Суд расценил это как заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступление и наложил штраф в размере 80 тысяч рублей, - сказали в суде.

Коллегия, напомним, решала судьбу Расамбека Бекмурзаева в специальной комнате для переговоров с трёх дня до десяти вечера. А под подозрения он попал аж после 17 лет со дня убийства полицейских и офицера ФСБ на основе свидетельских показаний. Родственники Бемурзаева с момента задержания настаивали на его невиновности. Говорили, что не мог примерный отец 5 детей сотворить такое. Супруга Хеда Эскаева даже обращалась за помощью к чеченскому лидеру Рамзану Кадырову.