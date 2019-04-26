Дети, найденные в квартире-свалке в Ставрополе, не ходили в ясли и детсад

После обнаружении в Ставрополе страшно захламленной квартиры с истощенными и больными в ней маленькими детьми СКР возбудил на родителей уголовное дело.

- Принято к производству уголовное дело по статье "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе краевого СКР.

Вопиющий случай стал достоянием общественности из-за активности пользователей в соцсетях, распространивших фото чудовищной квартиры, в которой пол было не видно за горами мусора, грязных вещей, разбросанной мебели и посуды.

- Продукты питания отсутствовали, в помещении комнаты имеется детская кроватка, однако она не оборудована необходимым для сна. Дети спали вместе с родителями на одной кровати-диване, где нет спального белья и других спальных принадлежностей. Дети голодны, истощены, неопрятны, нуждаются в медицинской помощи, - говорят в пресс-службе Прокуратуры Ставропольского края.

Как выяснила "КП-Северный Кавказ", о свалке в двушке рассказала в одном из сообществ жена монтажника:

- Здравствуйте, мой муж работает монтажником в компании интернет услуг. Приехал на адрес в такую квартиру, где живут два маленьких ребенка! Звонила участковому, он перенаправил меня в полицию. Туда весь день звоню - не дозвониться, как и в органы опеки. Сейчас инстаграмм работает быстрее, может вы поможете, - оставила сообщение и фото в Instagram жительница Ставрополя Ксения.

После шумихи в сети на место тут же приехали полицейские и детский омбудсмен. В квартире, действительно, нашли двоих истощенных и грязных детей в возрасте трех и четырех лет. Корреспонденту "КП" уполномоченная по правам ребенка Светлана Адаменко рассказала, что их не водили ни в детский сад, ни в ясли, а сейчас оба ребенка нуждаются в помощи медиков и находятся в удовлетворительном состоянии в больнице. Родители же, с ее слов, благополучные и на учетах не состояли. Отец работает, мать - домохозяйка.

- Если мы увидим, что ситуация исправлена, думаю, дадим семье шанс и возвратим детей родителям, - добавляет Адаменко. - Если нет, тогда будем думать об устройстве детей в кровную семью. У них есть бабушка и дедушка. Вопрос о лишении или ограничении родительских прав пока не стоит.

Родители, кстати, признались, что не наводили дома порядок с 2015 года, потому что "просто не хотели".

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