2019-05-04T12:29:08+03:00
Общество

В Ставрополе прошел веломарш Победы

В нем приняли участие сотни человек
Михаил ЮЖНЫЙ
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Ставрополь готовится к ВеломаршуСтаврополь готовится к ВеломаршуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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4 мая 2019 года в краевой столице прошел Веломарш, уже ставший для ставропольцев символом скорого празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В преддверии 9 мая тысячи велосипедистов с шариками, знаменами и флагами промчались единым строем по улицам краевой столицы.

Традиционный веломарафон, организуемый администрацией Ставрополя и "Комсомольской правдой", пользуется большой популярностью - в нем участвуют тысячи человек!

Веломарш Победы 2018.

Встретились мы 4 мая в 10 утра на Площади 200-летия. После Веломарша всех участников ждали песни Победы, выступление музыкальных групп Ставрополя, полевая кухня и, конечно, конкурсы!

После веломарафона всех "гонщиков" угостили вкусностями, для них развернули специальную развлекательную программу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Построение велоколонны #велокп

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Веломарш

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#велокп #велопробег #4мая #ставрополь #деньпобеды

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#велокп#ставрополь#26stav

Веломарш в Ставрополе

Веломарш в Ставрополе

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Веломарш!

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