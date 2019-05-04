В Ставрополе прошел веломарш Победы

Люди падали, велосипеды бились, шарики лопались о спицы, флаги зажевывало в колеса... Но всё-таки он прошел на 10 из 10
Люди падали, велосипеды бились, шарики лопались о спицы, флаги зажевывало в колеса... Но всё-таки он прошел на 10 из 10 Наш третий #велопробег2019 #велокп
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Веломарш победы! 2019 #веломарш #веломарш2019#комсомольскаяправда#веломаршставрополь #велокп
Построение велоколонны #велокп
Построение велоколонны #велокп
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Наша дружная команда. Велопробег посвящённый 9 мая #велокп#велопробег
Веломарш
Велокп
Веломарш!
Ура!
Превосходная погода и масса участников!
Шарики!
#велокп #велопробег #4мая #ставрополь #деньпобеды
#велокп#ставрополь#26stav
Веломарш в Ставрополе
Веломарш!
Веломарш!
Начинаем!
Веломарш в Ставрополе!
Начинаем!