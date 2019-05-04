В Ставрополе прошел веломарш Победы

4 мая 2019 года в краевой столице прошел Веломарш, уже ставший для ставропольцев символом скорого празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В преддверии 9 мая тысячи велосипедистов с шариками, знаменами и флагами промчались единым строем по улицам краевой столицы.

Традиционный веломарафон, организуемый администрацией Ставрополя и "Комсомольской правдой", пользуется большой популярностью - в нем участвуют тысячи человек!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/647941" frameborder="0"></iframe> Веломарш Победы 2018.

Встретились мы 4 мая в 10 утра на Площади 200-летия. После Веломарша всех участников ждали песни Победы, выступление музыкальных групп Ставрополя, полевая кухня и, конечно, конкурсы!

После веломарафона всех "гонщиков" угостили вкусностями, для них развернули специальную развлекательную программу.