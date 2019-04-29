2019-04-29T15:11:20+03:00
Общество

График работы Почты России на майские праздники 2019 в Ставрополе: когда доставят пенсии и посылки

График работы Почты России на майские праздники в 2019 году в Ставрополе традиционно поменяется
Анна ЕГОРОВА
Поделиться:
Прежде, чем идти за посылкой, проверьте график работы Почты России на майские праздники в 2019 году в СтаврополеПрежде, чем идти за посылкой, проверьте график работы Почты России на майские праздники в 2019 году в СтаврополеФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Чтобы вовремя отправить посылку, успеть оплатить различные услуги и не забыть получить пенсию, обратите внимание на график работы Почты России на майские праздники 2019 в Ставрополе. Он будет следующим:

1 мая (ср), 9 мая (чт) - выходные дни. Доставка почтовых отправлений и печатной периодики, выемка писем из почтовых ящиков, а также обмен почты с отделениями связи осуществляться не будет.

30 апреля (вт), 8 мая (ср) - сокращенный на час рабочий день.

2 мая (чт), 10 мая (пт) - работа по графику субботы.

3 мая (пт) - работа по графику воскресенья.

В 4 (сб), 5 (вс), 11 (сб) и 12 (вс) мая - работа по установленному графику.

ВАЖНО!

Выплата пенсий и пособий в мае будет осуществляться следующим образом:

Через отделения почтовой связи (кроме Ставрополя и Пятигорска):

за 3 и 6 мая - 3 мая,

за 4 и 7 мая - 4 мая,

за 5 мая - 2 мая,

за 8 и 9 мая - 8 мая,

за 10 и 12 мая - 10 мая,

за 11 и 13 мая - 11 мая,

за 14 мая - 14 мая.

Через отделения почтовой связи в Ставрополе и Пятигорске:

за 3 и 5 мая - 3 мая,

за 4 и 7 мая - 4 мая,

за 6 и 9 мая - 6 мая,

за 8 и 11 мая - 8 мая,

за 10 и 12 мая - 10 мая,

за 13 мая - 13 мая.

Через ООО «Ветеран» в Минеральных Водах:

за 3 и 5 мая - 3 мая,

за 4 мая - 2 мая,

за 6, 7 и 9 мая - 6 мая,

за 8, 10 и 11 мая - 8 мая,

за 12 мая - 12 мая.

После указанных чисел выплата и доставка пенсий и пособий будет осуществляться по прежнему графику.

КСТАТИ

В ряде сельских населенных пунктов Ставропольского края может быть выбран другой график для своевременных выплат и доставки отправлений и периодики. Уточнить время работы и найти ближайшее открытое отделение проще всего в приложении Почты России. Оно доступно для операционных систем iOS, Android и Windows Phone. Также на ваши вопросы ответят по телефонам 8-800-100-00-00 (горячая линии Почты России) и (8652) 94-21-15 (горячая линия Пенсионного фонда).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Только дети должны за себя агитировать": Известный блогер Вадим Манукян прокомментировал скандал вокруг шестого сезона «Голос.Дети»
Ростовчанин считает, что участвовать в шоу должны только ребята из народа, а дочке Алсу посоветовал "не обращать внимание на крики людей" [аудио]
Геннадий Онищенко: Когда мы в СССР в телевизор воспаленно пялились - видели только надои и намолоты. Надо ненадолго - в эту крайность
Экс-главсанврач страны и депутат Госдумы - почти всерьёз заявил об этом в беседе с обозревателем Александром Гамовым в газетной рубрике «Вопрос дня»
Новости 24
Грабитель с «Сайгой» напал на букмекерскую контору в Дагестане — видео
Ставропольские пожарные потушили загоревшийся на улице автомобиль
На Ставрополье спасатели сняли с крыши 83-летнего пенсионера
В Железноводске под суд пошла банда похитителей велосипедов
Ставропольский бизнесмен наказан за обман колонии
ВТБ снижает ставку по ипотеке с господдержкой до 5%
В Ставрополе десятилетний мальчик перевернулся на квадроцикле
На Ставрополье водитель сбежал с места ДТП, бросив трех пострадавших
Ставрополец украл у соседки приемник спутникового сигнала
Ингушетии на 12 нацпроектов выделили 5,5 млрд рублей
Ставропольский участковый спас из огня мать с 4 детьми
В Махачкале "Мерседес" вылетел на встречку и устроил ДТП с пострадавшими
На Ставрополье 86-летняя женщина разоблачила афериста
На Ставрополье под колесами авто погибла девочка
В Дагестане нашли недостроев на 21 млрд рублей
На Ставрополье задержан вор, обокравший соседку
Ставропольская полиция перед Пасхой проверит все храмы и кладбища
В Минводах водитель фуры сбил школьника на пешеходном переходе
В Невинномысске участковый задержал преступника из федерального розыска
В Дагестане при взрыве газа пострадали шесть человек
На Ставрополье после ДТП в реанимацию попали четыре человека
Родители ставропольских девочек, живших в квартире-свалке, привели жилье в порядок
На уволенного замминистра ЖКХ Ставрополья завели еще одно дело
В Ставрополе сняли с рейса три неисправных автобуса