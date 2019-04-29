График работы Почты России на майские праздники 2019 в Ставрополе: когда доставят пенсии и посылки

Чтобы вовремя отправить посылку, успеть оплатить различные услуги и не забыть получить пенсию, обратите внимание на график работы Почты России на майские праздники 2019 в Ставрополе. Он будет следующим:

1 мая (ср), 9 мая (чт) - выходные дни. Доставка почтовых отправлений и печатной периодики, выемка писем из почтовых ящиков, а также обмен почты с отделениями связи осуществляться не будет.

30 апреля (вт), 8 мая (ср) - сокращенный на час рабочий день.

2 мая (чт), 10 мая (пт) - работа по графику субботы.

3 мая (пт) - работа по графику воскресенья.

В 4 (сб), 5 (вс), 11 (сб) и 12 (вс) мая - работа по установленному графику.

ВАЖНО!

Выплата пенсий и пособий в мае будет осуществляться следующим образом:

Через отделения почтовой связи (кроме Ставрополя и Пятигорска):

за 3 и 6 мая - 3 мая,

за 4 и 7 мая - 4 мая,

за 5 мая - 2 мая,

за 8 и 9 мая - 8 мая,

за 10 и 12 мая - 10 мая,

за 11 и 13 мая - 11 мая,

за 14 мая - 14 мая.

Через отделения почтовой связи в Ставрополе и Пятигорске:

за 3 и 5 мая - 3 мая,

за 4 и 7 мая - 4 мая,

за 6 и 9 мая - 6 мая,

за 8 и 11 мая - 8 мая,

за 10 и 12 мая - 10 мая,

за 13 мая - 13 мая.

Через ООО «Ветеран» в Минеральных Водах:

за 3 и 5 мая - 3 мая,

за 4 мая - 2 мая,

за 6, 7 и 9 мая - 6 мая,

за 8, 10 и 11 мая - 8 мая,

за 12 мая - 12 мая.

После указанных чисел выплата и доставка пенсий и пособий будет осуществляться по прежнему графику.

КСТАТИ

В ряде сельских населенных пунктов Ставропольского края может быть выбран другой график для своевременных выплат и доставки отправлений и периодики. Уточнить время работы и найти ближайшее открытое отделение проще всего в приложении Почты России. Оно доступно для операционных систем iOS, Android и Windows Phone. Также на ваши вопросы ответят по телефонам 8-800-100-00-00 (горячая линии Почты России) и (8652) 94-21-15 (горячая линия Пенсионного фонда).