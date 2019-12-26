2019-12-26T18:30:39+03:00
Общество

Как в Ставрополе работает Почта России в новогодние праздники 2020

В новогодние праздники 2020 Почта России в Ставрополе работает по специальному графику
Анна ЕГОРОВА
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На время новогодних праздников 2020 Почта России в Ставрополе поменяет график работыНа время новогодних праздников 2020 Почта России в Ставрополе поменяет график работыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Если вы собираетесь отправить посылку, ждете пенсию или планируете сделать денежный перевод - вам обязательно нужно знать, как будет работать Почта России в новогодние праздники 2020 в Ставрополе. «КП на Северном Кавказе» публикует временный график работы почтовых отделений.

31 декабря 2019 года все отделения закроются на час раньше.

1, 2 и 7 января 2020 года - выходные дни. Доставка отправлений, периодических изданий и выемка корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.

На этом новогодние каникулы для сотрудников почты заканчиваются. С 3 января почтовые отделения возвращаются к прежнему графику.

Узнать время работы своего отделения, а также найти на карте ближайшее открытое в данный момент, можно на сайте Почты России или в официальном приложении. Оно доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

ВАЖНО!

Во время новогодних праздников пенсии и социальные пособия доставляются по другому графику, заранее согласованному с региональным отделением Пенсионного фонда России. Расписание в ближайшее время появится на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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