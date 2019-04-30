20 депутатов Северного Кавказа оказались за чертой бедности

Больше всего депутатов с доходами ниже прожиточного минимума (в среднем по Северному Кавказу это около 9 тысяч рублей в месяц), судя по декларациям за 2018 год, - в Народном собрании Дагестана.

Меньше 100 тысяч в год зарабатывают Магомед-Султан Магомедов (89 тысяч), Эрик Ибрагимов (58 тысяч), Мухтар Халалмагомедов (47 тысяч), Ахмед Гаджиев (44 тысячи), Магомед Асиятилов (20 тысяч), Джафар Абуев (24 тысячи).

Эсенбулат Магомедов задекларировал 24 тысячи, но у его жены по крайней мере есть дом на 467 кв.м., 2 квартиры (70 кв.м. и 55 кв.м.), 2 участка по 912 кв.м. и дача (258 кв.м.). Супруга Магомедова, кроме вышеперечисленного, владеет еще и авто "Porsche Cayenne", правда, доходов никаких не имеет.

Нариман Темуркаев и Эсенбулат Магомедов

Депутат Нариман Темуркаев при 24 тысячах годового дохода в декларации указал три особняка общей площадью почти 820 кв.м., 14 квартир на 1000 кв. м., а также 4 нежилых помещения примерно на 600 кв.м., землю под ИЖС площадью 1890 кв.м., участок под строительство многоэтажки (10 тысяч кв.м.), участки под гараж (41 кв.м.), под административное здание (190 кв.м.), садовый участок (500 кв.м.) и дом в безвозмездном пользовании (300 кв.м.). Супруга, как и двое детей, нигде не работают и ничего не имеют.

Юсуп Гамзаев задекларировал 16 тысяч годового дохода. Его жена тоже нигде не работает, а в графах недвижимости у обоих одни прочерки. Но живет семья с четырьмя детьми в особняке (350 кв.м.), который им предоставили в бессрочное пользование.

Самый же "бедный" в парламенте Дагестана - член комитета по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений Магомед Магомедов, который за год заработал всего 4 тысячи рублей (333 рубля в месяц). Жена доходов не имела. Притом что в семье двое детей, у Магомедовых нет не только доходов, но и никакой собственности. Живут в предоставленном доме площадью 200 кв.м..

В Народном собрании Ингушетии тоже много бессребреников. 6 тысяч, работая на непостоянной основе, получает в год депутат Бек-Хан Богатырев. В собственности у него 2 дома (91 кв.м. и 180 кв.м.), склад, кухня и еще 7 нежилых зданий, земля в аренде (600 тыс кв.м.) и комбайн "Нива" СК-5. 90 тысяч в год имеет депутат Гелани Беков. В декларации у него с женой только 1 квартира площадью 14 кв.м. и земля площадью 1,4 тысячи кв.м. Супруга — без доходов. Живет семья Бековых в доме размером 130 кв.м., предоставленном в безвозмездное пользование.

В Кабардино-Балкарии самый низкий годовой заработок в 168 тысяч рублей указал депутат республиканского парламента Мухамед Бегидов, владеющий 3 участками земли под ИЖС суммарной площадью свыше 3 тысяч кв. м., особняком (382 кв.м.), квартирой (174 кв.м.) и автомобилями "Jeep Wrangler", "Москвич 412", "Hyundai Genesis". Супруга депутата при годовом доходе 1,8 млн рублей вписала в декларацию еще 3 участка общей площадью почти 3,5 тысячи кв. м.

Мухамед Бегидов и Масхут ГазаевФото: Евгения СОКОРЕВА

Доход в 212 тысяч за год указал Масхут Газаев, владеющий одной только отечественной машиной "ВАЗ 21101". Его жена нигде не работает.

Еще 240 тысяч рублей годового заработка указал республиканский депутат Далхат Байдаев, в собственности у которого единственный кроссовер "Nissan Qashqai". Вместе с супругой он живет в квартире площадью 70 кв.м., находящейся в безвозмездном пользовании. Жена парламентария заработала за 2018 год 216 тысяч.

В парламенте Карачаево-Черкесии меньше всех в 2018 году заработал депутат на непостоянной основе Абидин Меремкулов (228 тысяч), задекларировавший "Mercedes Benz S500 4Matic" и грузовик "ГАЗ 69". Дом в 286 кв.м., 2 квартиры на 47 кв.м. и 76 кв.м., гараж и земельный участок записаны на его супругу с годовым доходом 126 тысяч рублей.

Другой депутат, Хасан Салпагаров, работающий на постоянной основе, получает минимальные в республиканском парламенте 249 тысяч рублей, а в собственности у него совместный с женой гараж (190 кв.м.), шестая доля квартиры (190 кв.м.), строящийся маленький домик (36 кв.м.) и 11 объектов иного недвижимого имущества общей площадью больше 1 тыс. кв. м. Жена указала доход в 403 тысячи. Остальные параламентарии КЧР получают в год не меньше полумиллиона.

В Чечне самый скромный заработок среди депутатов у единоросса Хож-Ахмеда Неттиева - 828 тысяч рублей за год. На него записаны три легковушки "Toyota" ("Land Cruiser" 200, "Camry" и "Corolla") и особняк в пользовании размером 800 кв.м.

У депутатов Северной Осетии минималка - 12 тысяч в год. Столько за год заработали Заур Битаров, Алан Догузов, Сосланбек Битаров и Георгий Козаев. У последнего при таком скромном доходе - 6 особняков общим размером в 3 тысячи кв. м., 2 квартиры общей площадью 126 кв.м., нежилое помещение (2238 кв.м.) и грузовые машины "КрАЗ 3250" и "МАЗ 63171". Жена депутата Козаева не зарабатывает.

А парламентарий Мурат Кисиев и вовсе в 2018 году ничего не получил. В графе доходы — ноль. Зато у Кисиева есть два дома (240 кв.м. и 56 кв.м.) и два участка земли (781 кв.м. и 741 кв.м.). Жена получила доход около 340 тысяч рублей.

Депутаты Георгий Козаев и Мурат Кисиев

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