2019-05-07T16:16:34+03:00
Наука

Доисламскую письменность нашли археологи в Ингушетии

Открытие может перевернуть историю Северного Кавказа [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Археологический центр имени КрупноваФото: Археологический центр имени Крупнова
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При обследовании Джейрахского района Республики Ингушетия ученые нашли сенсационную находку в Ассинской котловине.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в "Археологическом центре имени Крупнова", удалось обнаружить многочисленные "петроглифы" интересных форм и вариаций, некоторые из которых никогда не встречали раньше.

- Горная и предгорная зоны Ингушетии богаты разнообразными памятниками культуры, содержащими элементы декоративно-изобразительного искусства, что не раз подтверждалось во время исследовательских работ, - говорят специалисты Центра.

Фото: Археологический центр имени Крупнова

Фото: Археологический центр имени Крупнова

Исследователи подчеркивают, что выявленные находки несут в себе "неоценимое значение".

- Они дополняют существующий богатый список изображений доисламской культуры ингушей, - добавили археологи.

Предполагается, что эти петроглифы - могут быть древним вариантом письменности, существовавшим еще тысячи лет назад. Между тем, по нынешним данным, первая официальная письменность у ингушей появилась только в исламскую эпоху (на основе арабского алфавита). Таким образом, это открытие может перевернуть историю народов Северного Кавказа.

Напомним, ранее в республике в горной местности обнаружили странных человекообразных "существ". Каменные изваяния с повернутыми строго на юг лицами, по предположению ученых, были частью языческой культуры и служили идолами для поклонения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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