2019-05-06T11:34:58+03:00
Наука

В горах Ингушетии нашли странных человекообразных "существ"

Ученые считают, что этим каменным идолам в древности поклонялись язычники [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Все лица смотрят на югВсе лица смотрят на юг
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В Ингушетии при обследовании труднодоступного архитектурного комплекса Мяшхи ученые нашли группу стел, три из которых привлекли особое внимание. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в "Археологическом центре имени Крупнова" в каменных глыбах высечены лица человекоподобных существ. И смотрят они строго на юг.

Фото: Археологический центр имени Крупнова

Фото: Археологический центр имени Крупнова

- Больше всего внимание привлекли три стелы с антропоморфным и зооморфным изображениями. Это морды приматообразных существ и едва угадываемые стилизованные лица людей, - рассказали исследователи. - Примечательно, что все стелы лицевой стороной ориентированы строго на юг.

Фото: Археологический центр имени Крупнова

Фото: Археологический центр имени Крупнова

По словам ученых, редко когда на территории одного населенного пункта можно найти сразу столько удивительных памятников. А это значит, что "указанное культурное явление носило сугубо локальное значение".

- Можно предположить, что данные объекты несли не только декоративное, но и религиозное сакральное значение, возможно являясь предметом поклонения или атрибутом определенного языческого обряда, - предполагают археологи.

Фото: Археологический центр имени Крупнова

Фото: Археологический центр имени Крупнова

Ранее в окрестностях архитектурного комплекса Цизды там же в Республике Ингушетия нашли древнюю усыпальницу со множеством человеческих костей. А в Гамурзиевском городище раскопали скелет женщины с необычным черепом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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