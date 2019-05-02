Пытавшегося сбежать заграницу министра экономики Дагестана арестовали на 2 месяца

Задержанный силовиками министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хазбулатов арестован. Как рассказала "КП-Северный Кавказ" пресс-секретарь Верховного суда республики Зарема Мамаева, пока его заключили под стражу на 10 дней.

- Кировский районный суд города Махачкалы избрал меру пресечения сроком на 10 дней, в случае предъявления обвинения срок заключения

под стражей составит 2 месяца, - сообщила собеседница.

Высокопоставленного чиновника подозревают в хищении более 20 млн рублей. Как говорят в республиканском МВД, он может быть причастен к "отмыванию" казенных денег, выделенных в рамках исполнения государственных контрактов для Многофункциональных центров. И вероятнее всего, мошенничеством Осман Хазбулатов промышлял в должности главы республиканского МФЦ с 2013 по 2018 год.

Напомним, что поймали 47-летнего министра прямо в аэропорту при попытке улететь из Дагестана утром 30 апреля. Некоторые источники добавляли, что республику Осман Хазбулатов покидал с дальнейшей целью сбежать заграницу.