2019-04-30T13:23:22+03:00
Происшествия

Спецназ задержал министра экономики Дагестана в аэропорту

Осман Хасбулатов собирался покинуть республику
Андрей ЗОБОВ
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Осман Хазбулатов. Фото: министерство экономики и территориального развития Республики ДагестанОсман Хазбулатов. Фото: министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан
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В аэропорту Махачкалы спецназ и ФСБ сняли с рейса министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Османа Хасбулатова. Известно, что чиновник собирался покинуть республику. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

— Подтверждаем задержание Хасбулатова. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупных размерах». Ведётся следствие, — сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, Хасбулатов мог похитить порядка 20 миллионов рублей на госконтрактах для Многофункциональных центров. Преступления относят к периоду, когда задержанный ещё занимал должность директора МФЦ в республике.

Рабочая группа Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД работает в доме Хасбулатова и на его рабочем месте в министерстве экономики и территориального развития Дагестана. Ведутся обыски и выемка документов.

Интересно, что Осман Хасбулатов возглавил министерство лишь в прошлом году, уже при Владимире Васильеве. Он сменил Раюдина Юусуфова, который был уличён в коррупции, а также растрате в особо крупном размере. Бывший министр также под следствием.

Напомним, что массовые задержания чиновников в Дагестане начались в феврале прошлого года, когда силовики арестовали премьер-министра Абдулсамада Гамидова, двух его замов — Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова. Вместе с ними попался и министр образования Шахабас Шахов. Их обвинили в крупномасштабных хищениях. Речь идёт о суммах, превышающих 100 миллионов рублей.

С тех пор громкие задержания продолжаются. Под статьи попали другие заместители Гамидова, мэр Махачкалы и его временный сменщик, министр здравоохранения, глава управления дорог по республике, глава регионального отделения ФОМС, Последний и вовсе создал империю по торговле инвалидностью. И это далеко не полный список чиновников, уличённых в коррупции.

Как заявил глава Дагестана Владимир Васильев, в предыдущее руководство функционировало «безобразно». И чистки среди чиновников продолжатся, пока ситуация в республике не стабилизируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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