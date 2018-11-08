Проклятое место: арестован уже четвертый мэр Махачкалы

СЕГОДНЯ 12:33 2018-11-08T12:37:44+03:00

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Последние двадцать лет Махачкале не везет на градоначальников. Всего за эти годы в городе сменилось пять мэров и каждый из них оказался фигурантом уголовного дела. В республике шутят, что место проклял бывший глава столицы Дагестана Саид Амиров, который стал известен как "Кровавый Рузвельт".

Саид Амиров

Саид Амиров. (1998- 2013 гг.)

Сейчас бывший чиновник отбывает пожизненный срок за убийство и терроризм. А когда-то его признавали лучшим мэром России и награждали Орденом Дружбы, Орденом "За заслуги перед Отечеством" и медалью "За взаимодействие с ФСБ России". Впрочем, впоследствии всех наград градоначальника лишили.

Задерживали Амирова в его особняке 1 июня 2013 года. Силовики на бронетехнике и вертолетах перекрывали ближайшие к дому улицы и вертолеты. В итоге экс-мэра посадили в "вертушку" и доставили в Лефортово. Ему предъявили обвинение в убийстве и.о. руководителя районного следственного отдела СКР Махачкалы Арсена Гаджибекова. Силовик провинился перед градоначальником, проведя без разрешения обыски в здании администрации Советского района. Амирову это не понравилось и он поручил своему племяннику Юсупу Джапарову устранить своевольного следователя.

Суд признал Амирова, Джапарова, который являлся экс-замглавы Каспийска, и их шестерых сообщников виновными в убийстве следователя Гаджибекова и в организации теракта в торгово-развлекательном комплексе "Москва" в Каспийске.

Магомед Сулейманов

Магомед Сулейманов. (2014-2015 гг).

Магомед Сулейманов стал исполняющим обязанности мэра Махачкалы в 2014 году. Он пришел на эту должность с места руководителя Фонда медицинского страхования. Тогда Рамазан Абдулатипов говорил, что просто нельзя было найти более подходящего человека на эту должность. Вот только возглавлять город ему пришлось недолго. Уже через год он лишился поста из-за траты доверия со стороны республиканского руководства. Одной из причин такого решения было недовольство главы республики работой муниципалитетов при сборе налогов. После этого Сулейманов вернулся на свою прежнюю работу и продолжил рулить ФОМС республики.

Казалось бы, история этого градоначальника закончилась без уголовных дел. Но так было до 2018 года. В этом году Сулейманова задержали по подозрению в мошенничестве на несколько миллионов рублей. Следователи уверены, что чиновник создал преступное сообщество и отмывал крупные суммы денег с помощью медицинских учреждений и страховщиков. Так, он подделывал документы по которым медицинские услуги оказывались умершим и уехавшим из республики людям. Сейчас Магомед Сулейманов арестован. Его подозревают в причинении ущерба бюджету на сумму больше 210 млн рублей.

Муса Мусаев

Муса Мусаев. 2015-2018 гг.

Следующий глава Махачкалы продержался на своем посту три года, а вот в колонию его отправили на четыре. Чиновник попался на махинациях с государственными землями, которые нанесли ущерб бюджету республики на 48 миллионов рублей.

Арестовали Мусаева 21 января 2018 года. По версии суда и следствия чиновник весной 2016 года передал за бесценок третьим лицам пять участков земли в Махачкале. Общая площадь территорий составила почти 18 тысяч квадратных метров.

15 октября суд признал Мусаева виновным в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия. Его приговорили к четырем годам колонии общего режима. После отбывания наказания ему нельзя будет занимать должности на госслужбе еще три года.

Абусупьян Гасанов

Абусупьян Гасанов. 2018 г.

Последний временно исполняющий обязанности главы столицы Дагестана не смог продержаться на своем даже один год. Накануне силовики провели обыски в доме и рабочем кабинете Абусупьяна Гасанова, а потом его самого задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.

По версии следователей, Гасанов незаконно провел аукцион на строительство городских дорог. Это позволило ему похитить из бюджета 40 миллионов рублей. Против чиновника возбуждено уголовное дело.

В Дагестане шутят, что следующий градоначальник не продержится на своем посту и месяца, но за это время сможет украсть из бюджета республики все оставшиеся деньги.