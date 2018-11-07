Врио главы Махачкалы задержали по подозрению в хищении 40 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:23 2018-11-07T15:24:30+03:00

В своей должности Абусупьян Гасанов пробыл меньше года

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В Дагестане силовики задержали врио главы Махачкалы Абусупьяна Гасанова. Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник в правоохранительных структурах республики, чиновник подозревается в превышении должностных полномочий. Согласно данным силовиков, он причастен к хищению 40 млн рублей из бюджета столицы региона.

Напомним, утром 7 ноября сотрудники ФСБ пришли с обысками в дом и рабочий кабинет Гасанова, а через несколько часов сам чиновник был задержан.

Примечательно, что Абусупьян Гасанов занял пост градоначальника после того, как его предшественник был арестован по делу о хищении более 48 миллионов рублей. Оказалось, что Муса Мусаев проворачивал незаконные земельные махинации. 15 октября суд признал его виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к четырем годам колонии общего режима. Адвокаты экс-чиновника планируют обжаловать решение суда.

Теперь под следствием оказался Гасанов, который пробыл на посту мэра Махачкалы меньше года. До этого подозреваемый возглавлял министерство транспорта республики и даже был награжден званиями "Заслуженный работник транспорта Республики Дагестан" и "Почетный транспортник Российской Федерации".

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