Силовики проводят обыски в кабинете нового врио главы Махачкалы

СЕГОДНЯ 12:57 2018-11-07T13:00:15+03:00

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С утра 7 ноября в кабинете врио главы города Махачкала Абусупьяна Гасанова, котрый был назначен на эту должность лишь 22 января текущего года. Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник в правоохранительных структурах республики, силовики также наведались в дом чиновника. Пока неизвестно, в рамках какого дела проводятся следственные действия.

Напомним, Абусупьян Гасанов стал временно исполняющим обязанности главы Махачкалы после того, как бывшего градоначальника арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий, которые допустил, выделяя земельные участки. На данный момент Мусаев уже осужден. Его признали виновным в махинациях с государственной собственностью на 48 миллионов. В середине октября Советский районный суд Махачкалы приговорил его к четырем года колонии общего режима. Ему также запрещено в течение трех лет занимать должности гражданской и муниципальной службы. Адвокаты экс-чиновника уже подала аппеляцию.

СПРАВКА "КП"

Абусупьян Гасанов является кандидатом экономических наук. Он возглавлял министерство транспорта региона и работал первым заместителем Главы Администрации Республики Дагестан. Имеет звание "Заслуженный работник транспорта Дагестана", "Почетный транспортник РФ".

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