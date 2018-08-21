Опубликовано видео задержания главы ФОМС Дагестана

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-21T17:17:05+03:00

Магомед Сулейманов был арестован по подозрению в хищении 210 миллионов рублей

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В интернете опубликовано видео задержания директора Фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан Магомеда Сулейманова. Подозреваемого в коррупции чиновника арестовали в VIP-зоне аэропорта Махачкалы в пятницу, 17 августа.

На кадрах видно, как Сулейманов с неизвестным собеседником спокойно беседуют за столиком в кафе. Через некоторое время к ним подходят двое мужчин в штатском. Пока они представляются, появляются вооруженные люди в камуфляже, предположительно спецназовцы. Они обыскивают чиновника, после чего уводят с собой.

Особенно примечателен тот факт, что собеседник Сулейманова совершенно хладнокровно реагирует на появление силовиков. Он даже продолжает пить чай, пока спецназовцы заковывают главу ФОМС в наручники.

Сам Сулейманов позже заявил, что изначально его пригласили именно как свидетеля. И лишь когда он был доставлен в следственное управление СКР, узнал что против него выдвинуты обвинения. Однако, судя по действиям силовиков, его задержание имело совершенно другой характер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/665268" frameborder="0"></iframe> Задержание коррумпированного директора ФОМС Дагестана Магомеда Сулейманова.

Напомним, директор Фонда обязательного медицинского страхования Магомед Сулейманов был задержан силовиками по подозрению в превышении должностных полномочий, создании преступного сообщества и хищении 210 миллионов рублей в период с 2010 по 2018 год.

Ранее с СМИ появлялась информация о том, что чиновник может стать одним из фигурантов коррупционного скандала. Ходили слухи о том, что на фоне волны арестов он сбежал из страны. Однако позже директор ФОМС вернулся на занимаемый пост, объяснив своё исчезновение больничным отпуском. Однако избежать внимания правоохранителей это не помогло.

Сейчас чиновника перевезли в Москву, где по решению суда он арестован на два месяца. Следствие по громкому делу продолжается.

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