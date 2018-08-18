На начальника Фонда медицинского страхования Дагестана завели дело о хищении 210 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-18T12:17:39+03:00

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На задержанного накануне в аэропорту Махачкалы руководителя территориального Фонда обязательного медицинского страхования по Республике Дагестан Магомеда Сулейманова завели уголовное дело по статьям "создание преступного сообщества с использованием служебного положения" и "мошенничество в особо крупном размере".

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ СК РФ по РД, его подозревают в хищении более 210 млн рублей - бюджетные деньги он "отмывал" с помощью созданного им преступного сообщества, в которое вошли его подчиненные и другие лица.

- В соответствии с разработанными преступными планом и схемами, используя поддельные документы, предоставляемые частными медицинскими клиниками и медицинскими учреждениями, через возглавляемые аффилированными лицами страховые компании на основании поддельных документов перечислялись денежные средства фонда за якобы оказанные медицинские услуги, - прокомментировали в ведомстве. - За период с 2010 по 2018 годы участниками преступного сообщества по предварительному сговору с частными медицинскими учреждениями таким образом похищено более 210 миллионов рублей.

Также отмечается, что в фонде и аффилированных страховых компаниях по документам оказывали услуги более 600 умершим или уехавшим из Дагестана людям.

Сейчас решается вопрос об аресте Магомеда Сулейманова и следствие устанавливает всех его подельников.