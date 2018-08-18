В Дагестане задержали главу Фонда медицинского страхования

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-18T11:21:21+03:00

Его уже этапировали в Москву

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Вчера, 17 августа, в столице Республики Дагестан сотрудники центрального аппарата ФСБ России задержали еще одного высокопоставленного чиновника - руководителя ТФОМС по РД Магомеда Сулейманова.

Как уточняется в правоохранительных органах, его задержали в аэропорту "Уйташ" и подозревают в превышении должностных полномочий. Магомеда Сулейманова уже этапировали в Москву для дальнейших разбирательств.

Напомним, ранее в СМИ писали о побеге Сулейманова за границу из-за громких задержаний в Дагестане. Позже объявившийся чиновник объяснил свое отсутствие больничным отпуском.

Кстати, с началом антикоррупционных чисток в республике в социальных сетях появилось видео с заснятыми с дрона тремя шикарными особняками, предположительно принадлежащими руководителю Фонда медицинского страхования в Дагестане Магомеду Сулейманову. Один из дворцов стоит прямо на берегу Каспийского моря.

Предположительная собственность Сулейманова. Скрин-фото: видео из соцсетей

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