Беглого главу бюро медико-социальной экспертизы Дагестана взяли в Грозном

2 Авг. 09:53 2018-08-02T10:42:26+03:00

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Сотрудники силовых ведомств в ночь на 2 августа арестовали беглого руководителя главного бюро Медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеда Махачева. Напомним, он был объявлен в международный розыск по уголовному делу о взятках, подлоге и мошенничестве на миллионы рублей.

- Махачева взяли в два часа ночи 2 августа в ходе спецоперации в городе Грозный, где тот прятался от следствия. Операцию проводили сотрудники полиции и ФСБ Дагестана. - уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в правоохранительных органах Северного Кавказа. - Сопротивления правоохранителям чиновник при аресте не оказал. Сейчас он доставлен в Махачкалу и помещён в один из городских следственных изоляторов.

Против него ведется следствие по нескольким статьям. Махачев подозревается в организации преступного сообщества, бравшего с местных жителей взятки за незаконные инвалидности.

Махачев, скрывшийся от следствия, был объявлен в международный розыск. Сообщалось, что он скрывается от правосудия на Украине, но нашелся в соседней Чечне.

Несколько членов банды Махачева, в том числе и трое его заместителей и главный бухгалтер учреждения, арестованы. Также отправлен под домашний арест его брат - бывший глава территориального подразделения медико-социальной экспертизы в Дагестане Ашик Махачев. Также арестован и сын Махачева, подозреваемый в причастности к преступлениям своего отца, и пытавшийся бежать за границу.