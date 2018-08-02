2018-08-02T10:42:26+03:00
Происшествия

Беглого главу бюро медико-социальной экспертизы Дагестана взяли в Грозном

Сопротивления правоохранителям чиновник не оказал
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Магомед Махачев задержан в ГрозномМагомед Махачев задержан в Грозном
Изменить размер текста:

Сотрудники силовых ведомств в ночь на 2 августа арестовали беглого руководителя главного бюро Медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеда Махачева. Напомним, он был объявлен в международный розыск по уголовному делу о взятках, подлоге и мошенничестве на миллионы рублей.

- Махачева взяли в два часа ночи 2 августа в ходе спецоперации в городе Грозный, где тот прятался от следствия. Операцию проводили сотрудники полиции и ФСБ Дагестана. - уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в правоохранительных органах Северного Кавказа. - Сопротивления правоохранителям чиновник при аресте не оказал. Сейчас он доставлен в Махачкалу и помещён в один из городских следственных изоляторов.

Против него ведется следствие по нескольким статьям. Махачев подозревается в организации преступного сообщества, бравшего с местных жителей взятки за незаконные инвалидности.

Махачев, скрывшийся от следствия, был объявлен в международный розыск. Сообщалось, что он скрывается от правосудия на Украине, но нашелся в соседней Чечне.

Несколько членов банды Махачева, в том числе и трое его заместителей и главный бухгалтер учреждения, арестованы. Также отправлен под домашний арест его брат - бывший глава территориального подразделения медико-социальной экспертизы в Дагестане Ашик Махачев. Также арестован и сын Махачева, подозреваемый в причастности к преступлениям своего отца, и пытавшийся бежать за границу.

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Дагестан»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
ВТБ на 29% увеличил финансирование предприятий Северного Кавказа
В Махачкале массово сократят ненужных чиновников
Квартиры в «Гармонии» подорожают
Дагестанские должники не смогут совершить хадж
На Ставрополье пьяный пенсионер убил 70-летнюю сестру
В Кабардино-Балкарии «состарились» молодые мамы
В Ставрополе ограничат движение из-за ремонта железной дороги
В день ВДВ в Ставрополе из окна многоэтажки выпал мужчина
Пятигорский КВН-щик Михаил Беляев будет курировать железноводскую команду «Все пучком»
На Ставрополье на взятке попался бывший судебный пристав
В Ессентуках осуждён неудачливый подрыватель банкоматов
В Ставропольском крае пьяный пассажир угнал машину у таксиста
Ставрополец обнаружил гнездо змей в собственной ванной
Пятигорчан возмутила игрушка «зайчишка-шалунишка» в недвусмысленной позе
В Ставропольском крае пропавшая девочка прошла несколько километров босиком
В Дагестане утонули еще два человека
Зажигательные уличные танцы прохожих на вечернем Бродвее Пятигорска попали на видео
Экс-глава медико-социальной экспертизы Дагестана взят под стражу
В Ингушетии за хищение 7 млн заведующей детсадом дали условный срок
В Чечне увековечили память полицейских, спасших православных прихожан от нападения бандитов
В Махачкале снесут микрорайон с элитными коттеджами
В Железноводске в память о Станиславе Говорухине установят горельеф
На Ставрополье сельчанин осуждён за изнасилование 10-летней девочки
В Железноводске потерялся 84-летний пенсионер с провалами в памяти
Губернатор поручил решить вопрос опасного перекрёстка в Ставрополе
На Ставрополье заложат ещё 400 гектаров новых садов