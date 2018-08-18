2018-08-18T21:31:40+03:00
Политика

Чем известен задержанный глава ФОМС Дагестана

За что Магомеда Сулейманова назвали "Моряком" и почему наградили орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан"
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Напомним, его обвиняют в хищении 210 млн рублейНапомним, его обвиняют в хищении 210 млн рублей
Изменить размер текста:

После очередных антикоррупционных чисток в Дагестане был задержан и этапирован в Москву глава ФОМС Дагестана Магомед Сулейманов. "Комсомолка" узнала, чем успел запомниться чиновник.

Магомеду Валибагандовичу 59 лет, родился в Избербаше, даргинец. Получив образование юриста и экономиста, Сулейманов 16 лет работал на руководящих должностях в потребкооперации и в 35 лет стал управляющим отделением Махачкалапромстройбанка. 10 лет Магомед Сулейманов занимал пост главы администрации города Избербаш и три года - председателя Народного Собрания Республики Дагестан.

В народе чиновника называют "Моряком":

- Я сам в детстве носил тельняшку и говорил: буду моряком. Мне тогда казалось, что быть моряком – это потолок жизненных успехов. Я сам родил эту кличку, - рассказал однажды Сулейманов местным СМИ.

Руководить Фондом медицинского страхования Сулейманов начал в 2010-м. А через 4 года решением президента республики стал исполняющим обязанности мэра Махачкалы.

- Более подходящей фигуры в республике на эту должность не найти, - говорил о Сулейманове Рамазан Абдулатипов.

Уже через месяц после назначения глава Дагестана наградил его орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан". Как было сказано в соответствующем документе: за "заслуги перед республикой и многолетнюю плодотворную работу". Однако через год из-за утраты доверия со стороны республиканского руководства Сулейманов лишился своего поста и вернулся на должность начальника ФОМС "Дагестан". Одной из причин разлада называли недовольство Абдулатипова работой муниципалитетов при сборе налогов.

По информации ТФОМС по РД, Магомед Валибагандович занимается благотворительностью:

- Председатель попечительского Совета Дома детства №8 Избербаша, попечитель Детского центра восстановительной медицины и реабилитации Махачкалы, - говорится о Сулейманове на официальном сайте.

Он также женат и воспитывает пятерых детей.

Напомним, вчера в аэропорту Махачкалы Магомеда Сулейманова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий и этапировали в Москву. Сегодня против чиновника выдвинули обвинение в мошенничестве на 210 млн рублей. По данным следствия, он создал преступное сообщество с использованием служебного положения и при участии медучреждений и страховых компаний "отмывал" деньги.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пострадавшие сирийцы получили помощь из Ингушетии
Ставропольца сняли с рейса за дебош - мужчина сел на чужое место
Трамп дал визу отцу Хабиба Нурмагомедова
40 млрд рублей потратят на защиту от селей и лавин в СКФО
В Дагестане объявили штормовое предупреждение
Установлена причина массового отравления в детском лагере Дагестана
В Пятигорске женщины использовали Вечный огонь как сушилку для одежды
Против начальника Пенсионного фонда Каспийска выдвинули еще одно обвинение в коррупции
В аварии с тремя машинами в Махачкале погиб человек - еще шестеро пострадали
Водитель груженого КамАЗа погиб в ДТП на Ставрополье
Семья с ребенком из Казахстана попала в аварию на Ставрополье
В Ставрополе неэффективно тратили деньги на дороги
Сенатор Сулейман Керимов одарил жителей родного села
В Дагестане женщину приговорили к уголовному сроку за посты в соцсетях
Суд оставил под арестом квартиру и люксовый авто миллиардера Магомедова
В районе ставропольского аэропорта потерялся пожилой грибник
В Москве задержан криминальный авторитет из Дагестана
«КамАЗ» провалился под землю под Пятигорском
В «Гармонии» открыты продажи новой серии флэтхаусов
На Ставрополье девушка пыталась выдать измену за изнасилование
16-летний мотоциклист разбился на Ставрополье
В Невинномысске на следующей неделе перекроют дороги
В КБР грибники нашли в лесу снаряды для ракет «воздух-земля»
Сбербанк стал участником «Дня поля-2018»
Табун лошадей чуть не затоптал детей на детской площадке в Кисловодске
После концерта группы «БандЭрос» в Пятигорске закрыли первую смену «Машука»
В КБР погиб альпинист из Украины
В Нальчике новорожденного верблюжонка назвали в честь электрика-именинника