Чем известен задержанный глава ФОМС Дагестана

СЕГОДНЯ 21:00 2018-08-18T21:31:40+03:00

За что Магомеда Сулейманова назвали "Моряком" и почему наградили орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан"

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После очередных антикоррупционных чисток в Дагестане был задержан и этапирован в Москву глава ФОМС Дагестана Магомед Сулейманов. "Комсомолка" узнала, чем успел запомниться чиновник.

Магомеду Валибагандовичу 59 лет, родился в Избербаше, даргинец. Получив образование юриста и экономиста, Сулейманов 16 лет работал на руководящих должностях в потребкооперации и в 35 лет стал управляющим отделением Махачкалапромстройбанка. 10 лет Магомед Сулейманов занимал пост главы администрации города Избербаш и три года - председателя Народного Собрания Республики Дагестан.

В народе чиновника называют "Моряком":

- Я сам в детстве носил тельняшку и говорил: буду моряком. Мне тогда казалось, что быть моряком – это потолок жизненных успехов. Я сам родил эту кличку, - рассказал однажды Сулейманов местным СМИ.

Руководить Фондом медицинского страхования Сулейманов начал в 2010-м. А через 4 года решением президента республики стал исполняющим обязанности мэра Махачкалы.

- Более подходящей фигуры в республике на эту должность не найти, - говорил о Сулейманове Рамазан Абдулатипов.

Уже через месяц после назначения глава Дагестана наградил его орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан". Как было сказано в соответствующем документе: за "заслуги перед республикой и многолетнюю плодотворную работу". Однако через год из-за утраты доверия со стороны республиканского руководства Сулейманов лишился своего поста и вернулся на должность начальника ФОМС "Дагестан". Одной из причин разлада называли недовольство Абдулатипова работой муниципалитетов при сборе налогов.

По информации ТФОМС по РД, Магомед Валибагандович занимается благотворительностью:

- Председатель попечительского Совета Дома детства №8 Избербаша, попечитель Детского центра восстановительной медицины и реабилитации Махачкалы, - говорится о Сулейманове на официальном сайте.

Он также женат и воспитывает пятерых детей.

Напомним, вчера в аэропорту Махачкалы Магомеда Сулейманова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий и этапировали в Москву. Сегодня против чиновника выдвинули обвинение в мошенничестве на 210 млн рублей. По данным следствия, он создал преступное сообщество с использованием служебного положения и при участии медучреждений и страховых компаний "отмывал" деньги.