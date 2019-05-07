2019-05-07T10:59:34+03:00
Спорт

Расписание матчей сборной России на чемпионате мира по хоккею 2019: стартуем 10 мая с Норвегией

Публикуем расписание матчей сборной России на чемпионате мира по хоккею 2019 с 10 по 21 мая
Анна ЕГОРОВА
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Расписание матчей сборной России на ЧМ по хоккею 2019 уже известноРасписание матчей сборной России на ЧМ по хоккею 2019 уже известноФото: REUTERS
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10 мая 2019 года в словакии стартует чемпионат мира по хоккею. Сборная России попала в группу B вместе с Австрией, Чехией, Италией, Латвией, Швейцарией и действующим чемпионом - Швецией. В группу А вошли Великобритания (последний раз она отбиралась на ЧМ 25 лет назад), Германия, Дания, Канада, Словакия, США, Финляндия и Франция.

Полное расписание матчей сборной России на чемпионате мира по хоккею 2019*:

10 мая (пт). 17:15. Россия - Норвегия;

12 мая (вс). 13:15 Россия - Австрия;

13 мая (пн) 17:15. Россия - Чехия;

15 мая (ср). 21:15. Россия - Италия;

18 мая (сб) 13:15. Латвия - Россия;

19 мая (вс) 21:15. Швейцария - Россия;

21 мая (вт) 21:15. Швеция - Россия.

* Время указано московское. Все игры нашей команды пройдут в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы (вместимость 10 055 человек).

Групповой этап продлится до 21 мая. Четвертьфинал назначен на 23 мая. 25 мая состоятся полуфинальные поединки. Время этих встреч определится позже. 26 числа пройдет матч за третье место. В этот же день станет известно, какая сборная является сильнейшей в мире. Игры начнутся в 16:45 и в 21:15 соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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