10 мая 2019 года в Словакии стартует чемпионат мира по хоккею. Откроют турнир матчи Россия - Норвегия и Финляндия - Канада. Оба поединка можно будет посмотреть сначала в прямом эфире, а потом в записи. Полное расписание телетрансляций матчей чемпионата мира 2019 по хоккею с 10 по 12 мая выглядит следующим образом:

10 мая

17:05, «Матч ТВ», «Матч! Игра». Финляндия - Канада (запись 11 мая в 3:35 на «Матч! Игра», в 6:00 на «Матч ТВ»)

17:00, «Первый канал». Россия - Норвегия (запись в 19:35 на «Матч! Игра», 11 мая в 1:35, 8:05 на «Матч! Игра», в 10:25 на «Матч ТВ»)

21:05, «Матч! Игра». США - Словакия (запись 11 мая в 6:00 на «Матч! Арена», в 8:10 на «Матч ТВ»)

21:05, «Матч ТВ». Чехия - Швеция (запись в 23:35 на «Матч! Игра», 11 мая в 11:00 на «Матч! Игра»)

11 мая

13:05, «Матч! Игра». Дания - Франция (запись 12 мая в 00:20 на «Матч ТВ», в 1:35 на «Матч! Игра»)

13:05, «Матч ТВ». Швейцария - Италия (запись в 15:35 на «Матч! Игра», 12 мая в 3:35 на «Матч! Игра»)

19:35, «Матч! Игра». Германия - Великобритания (запись)

17:05, «Матч! Игра». Латвия - Австрия (запись 12 мая в 10:30 на «Матч! Игра»)

21:05, «Матч ТВ». Словакия - Финляндия (запись в 23:35 на «Матч! Игра»)

21:05, «Матч! Игра». Норвегия - Чехия (запись 12 мая в 8:00 на «Матч! Игра», в 10:00 на «Матч ТВ»)

12 мая

13:05, «Матч! Игра». США - Франция (запись «Матч ТВ»)

13:05 «Матч ТВ», сайт «Первого канала» 1tv.ru. Россия - Австрия (запись в 15:35 на «Матч! Игра»)

19:35, «Матч! Игра». Дания - Германия (запись)

17:05, «Матч! Игра». Италия - Швеция.

21:05, «Матч ТВ». Великобритания - Канада (запись 13 мая в 2:45 на «Матч! Игра»)

21:05, «Матч! Игра». Латвия - Швейцария.

КСТАТИ

С расписанием матчей сборной России на групповом этапе ЧМ-2019 можно ознакомиться по ссылке. Комментрировать игры нашей команды будет прославленный хоккеист Игорь Ларионов.

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