2019-05-07T17:46:51+03:00
Происшествия

В Страсбурге по подозрению в терроризме задержали 16-летнего школьника c Кавказа

Контрразведка Франции считает, что он готовил теракт против полиции
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Французский спецназ нагрянул к 16-летнему чеченцу в день его рожденияФранцузский спецназ нагрянул к 16-летнему чеченцу в день его рожденияФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Страсбурге во время празднования своего дня рождения задержан 16-летний школьник, уроженец одной из республик Северного Кавказа. Управление контрразведки Франции подозревает, что он вместе с группой сообщников, присягнувших на верность запрещенной в России террористической организации ИГ, готовил нападение на полицейских.

— 16-летний юноша из Чеченской республики арестован в доме своих родителей в Страсбурге и помещен под стражу в рамках расследования неудачной попытки организации нападения на сотрудников полиции, — сообщил местный телеканал LCI.

Подросток стал пятым задержанным по громкому делу. Среди них есть ещё один несовершеннолетний, который уже попал под статью за попытку уехать в Сирию, чтобы примкнуть к террористам. Его осудили на 2 года условно.

Подробности готовившегося теракта французская прокуратура не сообщает. Известно, что расследование началось ещё 1 февраля, а через некоторое время надзорное ведомство передало дело в Генеральную дирекцию внутренней безопасности Франции.

— Он пятый подозреваемый в этом деле. Он праздновал своё шестнадцатилетие, а утром в дом, где он проживал вместе с родителями, приехавшими в страну из Чечни, нагрянул спецназ. Арест, проведенный Генеральным директоратом внутренней безопасности, состоялся в Страсбурге в 6 часов утра по решению следственного судьи по борьбе с терроризмом, — сообщает LCI.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Дагестане пожар на автозаправке попал на видео
Ставрополец пнул собаку своего друга и поплатился жизнью
Силовики обыскивают ректорат педагогического университета в Дагестане
Ставропольский министр записал недвижимость в Канаде на детей
Ессентукские танцоры завоевали «золото» международного фестиваля
В Грозном вспыхнул крупный пожар
Сбербанк создает «Банк памяти» подвигов Великой Отечественной войны
В Георгиевске после погони задержали водителя без прав
Сбербанк организует фестиваль военного кино «Искусство помнить»
Ставропольский депутат попал под статью за особо крупное мошенничество
В Ставропольском крае педофил напал на двух маленьких девочек
Ставрополец пытался задушить свою пожилую мать из-за наследства
В Ингушетии завели дела против трех девушек, сбежавших к террористам в Сирию
В горах КЧР пострадал альпинист из Краснодарского края
Смертельное ДТП в Ингушетии: три человека погибли в лобовом столкновении легковушек
Власти назвали причину взрыва в многоэтажке Железноводска
В Пятигорске детсадовцев переодели в красноармейцев и с оружием в руках выпустили колонной на площадь
Бывший министр МВД Ингушетии объявлен в федеральный розыск
Число пострадавших от взрыва в доме на Ставрополье увеличилось до 17 человек