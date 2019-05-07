В Страсбурге по подозрению в терроризме задержали 16-летнего школьника c Кавказа

В Страсбурге во время празднования своего дня рождения задержан 16-летний школьник, уроженец одной из республик Северного Кавказа. Управление контрразведки Франции подозревает, что он вместе с группой сообщников, присягнувших на верность запрещенной в России террористической организации ИГ, готовил нападение на полицейских.

— 16-летний юноша из Чеченской республики арестован в доме своих родителей в Страсбурге и помещен под стражу в рамках расследования неудачной попытки организации нападения на сотрудников полиции, — сообщил местный телеканал LCI.

Подросток стал пятым задержанным по громкому делу. Среди них есть ещё один несовершеннолетний, который уже попал под статью за попытку уехать в Сирию, чтобы примкнуть к террористам. Его осудили на 2 года условно.

Подробности готовившегося теракта французская прокуратура не сообщает. Известно, что расследование началось ещё 1 февраля, а через некоторое время надзорное ведомство передало дело в Генеральную дирекцию внутренней безопасности Франции.

— Он пятый подозреваемый в этом деле. Он праздновал своё шестнадцатилетие, а утром в дом, где он проживал вместе с родителями, приехавшими в страну из Чечни, нагрянул спецназ. Арест, проведенный Генеральным директоратом внутренней безопасности, состоялся в Страсбурге в 6 часов утра по решению следственного судьи по борьбе с терроризмом, — сообщает LCI.