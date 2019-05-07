Телеведущая MTV в Дагестане дважды за час попала в ДТП и погибла

Известная телеведущая, работавшая на MTV и МИА «Россия Сегодня», погибла в ночь на 7 мая в Махачкале. 42-летняя Тамилла Абдулаева опасно переходила дорогу поздним вечером и попала под колёса лихача.

При чём, по первой версии девушка не погибла после первой аварии. СМИ сообщают, что с тяжёлыми травмами её повезли на «Скорой» в больницу. Вот только машина экстренных служб тоже попала в ДТП, что и доконало бедную журналистку.

Однако, как выяснила «Комсомолка», эти сведения ошибочны. В главном управлении МВД по Республике Дагестан сообщили, что женщина скончалась под колёсами первого авто.

— Трагедия произошла в понедельник, 6 мая около одиннадцати часов вечера. Телеведущая нарушила ПДД и стала переходить дорогу в неположенном месте, когда из темноты на полной скорости вылетела «десятка». Машина ехала по улице Ягарского в сторону проспекта Расула Гамзатова. За рулём автомобиля находился 22-летний местный житель. И 42-летняя пострадавшая скончалась на месте, — уточнили в пресс-службе.

Смерть Абдулаевой подтвердила её подруга Наталья Порецкая. Девушки вместе работали на «MTV Столица».

— Тома, как же так?! Невозможно принять, не возможно поверить... Земля тебе пухом, — с горечью написала коллега Абдулаевой в Instagram.

Известно, что коме работы шеф-редактора в медиахолдинге «Столица», востребованная телеведущая преподавала радиожурналистику в международном информационном агентстве «Россия сегодня» в Москве.