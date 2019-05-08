2019-05-08T13:16:29+03:00
Происшествия

«Ромео и Джульетта» из Северной Осетии сбежали из дома и пропали без вести

Влюблённых школьников ищут родственники, односельчане, полиция и МЧС
Андрей ЗОБОВ
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Тамара Каркусова и Давид Догузов сбежали из дома ради любви. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РСО — АланияТамара Каркусова и Давид Догузов сбежали из дома ради любви. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РСО — Алания
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В Северной Осетии ищут 14-летних «Ромео и Джульетту», сбежавших ранним утром из родного дома, чтобы быть вместе. Имена пропавших подростков — Тамара Каркусова и Давид Догузов. К поискам восьмикассников уже подключились полицейские и сотрудники МЧС.

— Ранним утром в полицию обратились родители двух школьников из станицы Змейской. Объяснили, что в 4:30 обнаружили, что их дети пропали. При этом, как мы понимаем, это классическая история «Ромео и Джульетты». Дети любили друг друга, — рассказала «КП - Северный Кавказ» глава пресс-службы главного управления МЧС по Северной Осетии — Алании Юлия Старченко.

При этом родители детей не одобряли их горячие и светлые чувства. Это и стало причиной бегства.

— На базе администрации станицы создан оперативный штаб по поиску детей. Их помогают искать сотрудники полиции, 41 спасатель. Отправили туда всех пожарных, не задействованных в оперативной работе, 11 спасателей. Конечно же, существенную помощь оказывают местные жители. Почти все поисковые собаки, к сожалению, сейчас на сборах, но если операция затянется, может быть и их подключим, — сообщила собеседница «КП».

Полиция и спасатели предполагают, что дети могли попытаться сбежать в соседнюю Кабардино-Балкарию. Поэтому основной зоной поисков стала прибрежная часть Терека на участке от Эльхотовского моста до границы с КБР. Кроме того, сотрудники МВД и МЧС вместе с добровольцами обследуют все заброшенные фермы и дома, а также лесной массив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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