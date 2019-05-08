Ведьмы и ритуальные убийства: археологи исследуют мистическое городище в Ингушетии

Учёные сообщили об очередной мистической находке на раскопках Гамурзиевского городища. Речь идёт о скелетах трёх человек, убитых, предположительно, в позднем бронзовом веке, то есть примерно три тысячелетия назад. Интересно, что здесь же нашли скелет женщины со странно деформированным черепом, что указывает либо на её знатное происхождение, либо на принадлежность к каким-то ритуальным культам.

— В ходе прошедших раскопок Гамурзиевского городища, было обнаружено весьма интересное погребение. Это три скелета, два из которых взрослые и один скелет подростка. Примечательно то, что останки были найдены не в специальном погребении, а в хозяйственной яме, — рассказал «КП - Северный Кавказ» сотрудник археологического центра имени Евгения Крупнова Руслан Мамилов.

В странных ямах нашли кости животных и людей. Фото: пресс-служба Археологического центра им. Е.И. Крупнова

На территории городища обнаружили более 250 таких ям. Судя по найденному в них инвентарю и костям, здесь хранили запасы, туши животных. Часто, они располагались прямо под домами предков нынешних ингушей: алан и сарматов. Однако некоторые из них были наполнены совершенно нестандартными субстанциями, например пеплом. В других находили ритуально захороненные останки, с «прощальными дарами».

Тысячи ям со странным содержимым нашли при раскопках древнего городища в Ингушетии.

— Это дает повод предполагать, что захоронение было совершено без соблюдения погребальных обрядов. Скорее всего они были убиты и сброшены в яму. Об этом же свидетельствуют позы, в которых расположены останки. Остается только догадываться, что могло произойти на месте данного раскопа много тысяч лет назад, — резюмировал Руслан Мамилов.

При этом археологи не торопятся с выводами. Была это резня, убийство конкретной группы людей или часть какого-то ритуала — неизвестно. Останки отправили в лаборатории к экспертам. Они почти наверняка смогут назвать причины смерти древних людей. Тогда археологи, наконец, смогут узнать обстоятельства загадочной смерти.

Богачка или ведьма? Уникальный скелет с удивительным черепом найден в Ингушетии.

Самой странной находкой археологов на Гамурзиевском городище стали останки женщины с уникальным продолговатым черепом. Для того, чтобы создать подобную форму, в раннем детстве голову женщины туго перевязывали бинтами или даже скрепляли специальными металлическими кольцами. Согласно одной из версий, эта отличительная черта была характерна для девушек из очень богатых и знатных семей. По другой, женщина могла иметь прямое отношение к религиозным ритуалам и культам. Иными словами, перед учёными мог оказаться скелет древней горской ведьмы.

Череп загадочной женщины, найденный на раскопках. Фото: пресс-служба Археологического центра им. Е.И. Крупнова

Здесь же учёные сделали и другие открытия. Например, уже в первом тысячелетии до нашей эры вокруг городища была построена система искусственного орошения. Для самого древнего поселения, кроме всего прочего, она служила рвом. Поэтому можно констатировать, что жившие здесь порядка трёх тысяч лет назад люди имели достаточно высокий уровень технологического развития.

Гамурзиевское городище представляет огромный интерес для археологов и ценность для прояснения истории древних народов на Кавказе. На 10 тысячах квадратных метров расположились сотни интереснейших и ещё неисследованных объектов. На данный момент учёные обработали всего четверть этой площади.

Кости животных и людей в одной из сотен странных ям. Фото: пресс-служба Археологического центра им. Е.И. Крупнова

Недавно вклад в изучение городища внесли сотрудники дорожных служб. Древний раскоп находится неподалёку от федеральной трассы «Кавказ», поэтому во время её реконструкции были обнаружены останки защитников поселения татаро-монголами. Именно после этого мистический город, в котором могли жить ведьмы и проводится ритуальные убийства, перестал существовать. С помощью дорожников археологи нашли скелеты последних его защитников, павших на поле боя и оставшихся лежать там навеки.

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