Синтоловый качок ушел в лес, чтобы научиться выживать в диких условиях
Синтоловый качок Кирилл Терешин ушел в лес, чтобы пройти курс выживания в диких условиях. Об этом он рассказал своим фанатам в соцсети и выложил ролик, где стреляет из огнестрельного оружия и метает топор.
В кадре фрик появляется, торчащим из люка тяжелого джипа, стилизованного под броневик. На лице у него боевой грим, а в руках ручной пулемет Дегтярева, снятый с вооружения еще в 1959 году. После слов "Базука вернулся!" Кирилл открывает огонь. Зрелище напоминает сцену из боевика:
Терешин научился выживать в диком лесу.
В следующую секунду пулеметная очередь сменяется сценой со стрельбой из ружья. Правда, не понять, куда стрелял Терешин. В первом случае мишень, если такая вообще была, не влезла в кадр. Во втором - на мушке был то ли камень, то ли дерево.
После стрельбы из оружия Кирилл "Руки-базуки" метал топор и стрелы из лука. Поклонники оценили его старания.
- Шварценеггеру только не показывай это видео, - пошутили подписчики. - Мастер выживания. Беар Грилс нервно курит в сторонке.
Зачем фрику с раздутыми из-за синтоловых уколов бицепсами все эти навыки, остается догадываться.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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