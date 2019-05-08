2019-05-08T17:18:46+03:00
Общество

Синтоловый качок ушел в лес, чтобы научиться выживать в диких условиях

Кирилл Терешин показал, как стреляет из пулемета и лука [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Зачем фрику с раздутыми из-за синтоловых уколов бицепсами все эти навыки, остается догадыватьсяЗачем фрику с раздутыми из-за синтоловых уколов бицепсами все эти навыки, остается догадываться
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Синтоловый качок Кирилл Терешин ушел в лес, чтобы пройти курс выживания в диких условиях. Об этом он рассказал своим фанатам в соцсети и выложил ролик, где стреляет из огнестрельного оружия и метает топор.

В кадре фрик появляется, торчащим из люка тяжелого джипа, стилизованного под броневик. На лице у него боевой грим, а в руках ручной пулемет Дегтярева, снятый с вооружения еще в 1959 году. После слов "Базука вернулся!" Кирилл открывает огонь. Зрелище напоминает сцену из боевика:

Терешин научился выживать в диком лесу.

В следующую секунду пулеметная очередь сменяется сценой со стрельбой из ружья. Правда, не понять, куда стрелял Терешин. В первом случае мишень, если такая вообще была, не влезла в кадр. Во втором - на мушке был то ли камень, то ли дерево.

После стрельбы из оружия Кирилл "Руки-базуки" метал топор и стрелы из лука. Поклонники оценили его старания.

- Шварценеггеру только не показывай это видео, - пошутили подписчики. - Мастер выживания. Беар Грилс нервно курит в сторонке.

Зачем фрику с раздутыми из-за синтоловых уколов бицепсами все эти навыки, остается догадываться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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