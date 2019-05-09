2019-05-09T17:04:50+03:00
Общество

Тысячи военных, "Град" и "Искандеры-М": в Ставрополе прошел грандиозный парад Победы

Фотокорреспондент "КП" подготовил завораживающий репортаж [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Праздник встречали со слезами на глазахПраздник встречали со слезами на глазахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе День победы традиционно встретили парадом на главной пощади города. В гуще событий среди огромного числа горожан и гостей краевого центра был и наш фотокорреспондент.

Главными почетными гостями были ветераны Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Главными почетными гостями были ветераныФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Предлагаем вместе насладиться величием и красотой более полусотни единиц военной техники и посмотреть на марш тысяч военнослужащих.

Парад приурочен к 74-й годовщине Великой Победы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Парад приурочен к 74-й годовщине Великой ПобедыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 74-ю годовщину великой победы по площади Ленина традиционно прошли колонны десантников, пограничников, спасателей, полицейских, казаков и юнармейцев:

Военные прошли под золотыми лучами майского солнца Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Военные прошли под золотыми лучами майского солнцаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Особенно хорошо форма смотрелась на прекрасных дамах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Особенно хорошо форма смотрелась на прекрасных дамахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Под живую музыку военного оркестра во всей красе показали советскую cамоходную реактивную систему залпового огня "Град", ракетный комплекс "Искандер-М", бронетранспортеры "БТР-82А", бронеавтомобили "Рысь" и "Тигр"

Военная техника была как всегда на высоте! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Военная техника была как всегда на высоте!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Военная техника особенно впечатлила детей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Военная техника особенно впечатлила детейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Так выглядит мощь! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Так выглядит мощь!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За боевыми машинами выехали 15 передвижных диорам с актёрами, разыгрывающими события Великой Отечественной. В их числе: защита Брестской крепости, оборона Москвы, Курская и Сталинградская битвы.

Актеры воссоздали важнейшие события того тяжелого для советского народа времени Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Актеры воссоздали важнейшие события того тяжелого для советского народа времениФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На смену боевым машинам и военным на площадь пришли 60 тысяч ставропольцев с портретами родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.

9 мая ставропольцы встречали подготовленными Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

9 мая ставропольцы встречали подготовленнымиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Единым "Бессмертным полком" они последовали к "Вечному огню", чтобы отдать дань памяти жертвам кровопролитных сражений и возложить цветы.

Еще больше впечатляющих фотографий, посвященных празднованию 9 мая в Ставрополе, можно посмотреть в нашей галерее.

В параде поучаствовали полпред президента в СКФО Александр Матовников и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В параде поучаствовали полпред президента в СКФО Александр Матовников и губернатор Ставрополья Владимир ВладимировФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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