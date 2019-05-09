В Ставрополе "Бессмертный полк" собрал максимальные 60 тысяч участников

СЕГОДНЯ 15:56 2019-05-09T16:46:48+03:00

В колонне прошли полпред президента в СКФО и губернатор края

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В Ставрополе прошла колонна "Бессмертного полка". В нее вошли 60 тысяч человек. Это рекордное число участников.

В их числе были полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников и глава Ставропольского края Владимир Владимиров. Губернатор шел в полку с портретом деда-фронтовика и Героя Советского Союза Ивана Щипакина. Впереди колонны ставропольцы несли копию Знамени Победы размером 200 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU