2019-05-09T16:46:48+03:00
Общество

В Ставрополе "Бессмертный полк" собрал максимальные 60 тысяч участников

В колонне прошли полпред президента в СКФО и губернатор края
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ставрополе прошла колонна "Бессмертного полка". В нее вошли 60 тысяч человек. Это рекордное число участников.

В их числе были полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников и глава Ставропольского края Владимир Владимиров. Губернатор шел в полку с портретом деда-фронтовика и Героя Советского Союза Ивана Щипакина. Впереди колонны ставропольцы несли копию Знамени Победы размером 200 квадратных метров.

- Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Северной Осетии провели торжественный парад и почтили память жертв Великой Отечественной войны
В Ессентуках 5 тысяч горожан и гостей курорта встретили парад Победы
В Пятигорске пьяный мужчина искупался в чаше памяти у "Вечного огня"
Рекордную в России "Стену воспоминаний" создали на Ставрополье
Пропавшие в Северной Осетии дети нашлись
Кадыров сожалеет, что Кокорина и Мамаева приговорили к тюрьме
Чтобы помочь пострадавшим от пожара в Железноводске, резервный фонд Ставрополья увеличат вдвое
Главный тренер «Анжи» дисквалифицирован на два матча
В Минводах лихач сбил дорожного рабочего
После пожара в многоэтажке Железноводска в больницах остаются 5 человек
Клещи атакуют: ставрополец заразился Крымской геморрагической лихорадкой
В КЧР вспыхнул пожар в заповеднике
Назван самый богатый министр Ставрополья
На Ставрополье спасатели достали из канавы пьяную женщину
ВТБ снизил ставки по автокредитам
Виталий Иванов войдет в состав Координационного совещания при Полпреде Президента РФ в СКФО
В ДТП на Ставрополье пострадали двое полицейских