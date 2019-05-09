2019-05-09T15:24:45+03:00
Происшествия

Вторым пилотом рокового рейса, сгоревшего в Шереметьево, был летчик из Ставрополя

Максим Кузнецов оказался тем, кто сумел выбраться из кабины после катастрофы, но вернулся на горящий борт [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
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С замиранием сердца очевидцы наблюдали за происходящимС замиранием сердца очевидцы наблюдали за происходящим
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Вторым пилотом лайнера Superjet 100, потерпевшего авиакатастрофу в Шереметьево во время выполнения рейса "Москва-Мурманск", оказался Максим Кузнецов из Ставрополя. Это он был тем летчиком, который после аварийной посадки сумел выбраться из кабины, а потом сразу же вернулся на горящий борт по трапу. Вот как все происходило:

После крушения самолета в Шереметьево пилот покидает кабину, но возвращается на борт.

Роковой перелет Максим совершал вместе с командиром воздушного судна Денисом Евдокимовым. После просмотра ролика все решили, что пилот вернулся за ним. Однако сам командир заявил потом, что Кузнецов спасал важные документы, пока он руководил эвакуацией.

Но летчиком парень захотел стать не сразу, а уже отучившись на другие специальности Фото: СОЦСЕТИ

Но летчиком парень захотел стать не сразу, а уже отучившись на другие специальностиФото: СОЦСЕТИ

Из аэропорта после ЧП обоих забрали в реанимацию ожогового отделения НИИ имени Склифосовского. А потом перевели в палату.

По фотографиям Максима Кузнецова в сети понятно, что он очень любит свое дело Фото: СОЦСЕТИ

По фотографиям Максима Кузнецова в сети понятно, что он очень любит свое делоФото: СОЦСЕТИ

В соцсети летчик из Ставрополя пишет о себе, что отслужил в местной сержантской школе погранслужбы ФСБ, потом получал образование в медколледже и ставропольском институте сервиса, а затем только выучился на пилота гражданской авиации уже в Сасовском лётном училище.

Напомним, что трагедия произошла 5 мая и унесла жизни 40 пассажиров и 1 члена экипажа. Всего тем рейсом летели 78 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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