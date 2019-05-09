Парад силовиков, уникальные вездеходы и многотысячный "Бессмертный полк": как отметили 9 мая в Чечне
Главный Парад победы прошел и в Грозном. Несколько тысяч военных из личного состава органов и подразделений МВД, Росгвардии, Минобра, УФСИН, МЧС прошли торжественным маршем по проспекту В.В.Путина и А.А. Кадырова.
Завершилось мероприятие возложением корзин с цветами к мемориалу сотрудников, погибших в борьбе с терроризмом и экстремизмомФото: СОЦСЕТИ
Ими командовал министр внутренних дел республики, генерал-лейтенант полиции Руслан Алханов и его заместитель, полковник внутренней службы Муса Кадыров.
- Тысячи жителей Чечни в Великой Отечественной войне показали непоколебимую доблесть, - сказал глава республики Рамзан Кадыров, открывая парад.
Парад на 9 мая в Чечне.
Перед "Мемориалом памяти" с самых почетных мест для руководства республики и силовых структур за всем наблюдали ветераны.
В этом году в праздновании Дня победы задействовали более сотни военной техники, включая 7 вездеходов чеченского производства "Чаборз", "УРАЛ", бронированные автомобили "Тигр".
В "Бессмертном полку" прошли 15 тысяч человекФото: СОЦСЕТИ
После парада состоялось шествие "Бессмертного полка", собравшее 15 тысяч потомков с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впереди колонны шел чеченский лидер Рамзан Кадыров.
Завершилось мероприятие возложением корзин с цветами к мемориалу сотрудников, погибших в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Тысячи военных, "Град" и "Искандеры-М": в Ставрополе прошел грандиозный парад Победы
Фотокорреспондент "КП" подготовил завораживающий репортаж [фото]
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «9 мая - День Победы»