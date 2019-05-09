Парад силовиков, уникальные вездеходы и многотысячный "Бессмертный полк": как отметили 9 мая в Чечне

Главный Парад победы прошел и в Грозном. Несколько тысяч военных из личного состава органов и подразделений МВД, Росгвардии, Минобра, УФСИН, МЧС прошли торжественным маршем по проспекту В.В.Путина и А.А. Кадырова.

Завершилось мероприятие возложением корзин с цветами к мемориалу сотрудников, погибших в борьбе с терроризмом и экстремизмомФото: СОЦСЕТИ

Ими командовал министр внутренних дел республики, генерал-лейтенант полиции Руслан Алханов и его заместитель, полковник внутренней службы Муса Кадыров.

- Тысячи жителей Чечни в Великой Отечественной войне показали непоколебимую доблесть, - сказал глава республики Рамзан Кадыров, открывая парад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/707857" frameborder="0"></iframe> Парад на 9 мая в Чечне.

Перед "Мемориалом памяти" с самых почетных мест для руководства республики и силовых структур за всем наблюдали ветераны.

В этом году в праздновании Дня победы задействовали более сотни военной техники, включая 7 вездеходов чеченского производства "Чаборз", "УРАЛ", бронированные автомобили "Тигр".

В "Бессмертном полку" прошли 15 тысяч человекФото: СОЦСЕТИ

После парада состоялось шествие "Бессмертного полка", собравшее 15 тысяч потомков с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впереди колонны шел чеченский лидер Рамзан Кадыров.

Завершилось мероприятие возложением корзин с цветами к мемориалу сотрудников, погибших в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

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