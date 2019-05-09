2019-05-09T22:02:42+03:00
Общество

"Бессмертный полк" в Ставрополе собрал 60 тысяч участников

Для края и всего Северного Кавказа цифра стала рекордной [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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В акции приняли участие военные, студенты и школьникиВ акции приняли участие военные, студенты и школьникиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе, как и по всей стране, 9 мая прошел "Бессмертный полк". И собрал он рекордные для края и всего Северного Кавказа 60 тысяч участников! Об этом "КП-Северный Кавказ" рассказали в пресс-службе губернатора Ставрополья:

- В колонне прошли полномочный представитель президента России в СКФО Александр Матовников губернатор Владимир Владимиров, - добавили в ведомстве. - Представитель Владимира Путина нес портреты своих родных – участников Великой Отечественной войны. А глава региона присоединился к шествию с портретами своего деда-фронтовика, Героя Советского Союза Ивана Щипакина.

Маршрут остался прежним Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Маршрут остался прежнимФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

К акции присоединились военные, студенты, школьники, ветераны и тысячи семей с детьми. Впереди колонны "Бессмертного полка" шел военный оркестр, исполняющий знакомые всем военные мелодии. Позади музыкантов несли огромное полотнище копии Знамени Победы размером 200 квадратных метров.

Только посмотрите, какое огромное количество ставропольцев привлекло движение "Бессмертный полк" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Только посмотрите, какое огромное количество ставропольцев привлекло движение "Бессмертный полк"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Началось шествие с площади Ленина. А потом ставропольцы с портретами своих героев последовали по улице Дзержинского, по проспекту Карла Маркса, а оттуда к мемориалу "Вечной Славы". Где горожане отдали дань памяти павшим героям и участникам Великой Отечественной войны.

Напомним, что движение "Бессмертный полк" в современном виде инициировали в 2012 году в Томске местные журналисты Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев. Поначалу акция собирала скромные несколько тысяч человек. Но потом развернулась на всю страну и даже тронула жителей в иностранных государствах.

Все фото можно посмотреть в галерее "Бессмертный полк в Ставрополе"

ИСТОЧНИК KP.RU

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