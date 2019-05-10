В Дагестане сель снес стадо коров и автомобили
Накануне в горах Гумбетовского и ряда других районов Дагестана прошел сильный дождь с градом. Он стал причиной схода селя, обрушившегося на селение Нижнее Инхо.
На снятых очевидцами кадрах хорошо видно, как на одной из центральных улиц села на возвращавшихся вечером домой коров с телятами несется мощная грязевая масса, которая тащит за собой вырванные с корнем деревья, несколько автомобилей, УАЗ «буханку», мотороллер, автоприцеп. Пока мощный поток не прекратился сам, помочь животным не представлялось никакой возможности.
На другой записи запечатлен момент, как десятки мужчин под ливнем спасают пассажирскую «ГАЗель» от повторения участи другой унесенной стихией техники.
В результате происшествия в реке Нижнее Койсу оказалось около трех десятков голов крупного рогатого скота и пять автомобилей.
Как сообщили «КП на Северном Кавказе» в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану, в результате схода селя пострадавших нет, жизнеобеспечение населения не нарушено.
- К ликвидации последствий происшествия привлекались 13 человек и 6 единиц техники, - уточнили в ведомстве.
По свидетельствам очевидцев, во время селя жилые дома и непосредственно сами местные жители серьезно не пострадали.
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ИСТОЧНИК KP.RU