2019-05-10T10:29:07+03:00
Происшествия

В Дагестане сель снес стадо коров и автомобили

Жителям Нижнего Инхо еще предстоит оценит ущерб от удара стихии [видео]
Вадим ХНЫГИН
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Сель в Дагестане сносил все на своем пути. Фото: стоп-кадр видеоСель в Дагестане сносил все на своем пути. Фото: стоп-кадр видео
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Накануне в горах Гумбетовского и ряда других районов Дагестана прошел сильный дождь с градом. Он стал причиной схода селя, обрушившегося на селение Нижнее Инхо.

На снятых очевидцами кадрах хорошо видно, как на одной из центральных улиц села на возвращавшихся вечером домой коров с телятами несется мощная грязевая масса, которая тащит за собой вырванные с корнем деревья, несколько автомобилей, УАЗ «буханку», мотороллер, автоприцеп. Пока мощный поток не прекратился сам, помочь животным не представлялось никакой возможности.

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Разгул стихии в селе Нижнее Инхо, Дагестан
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На другой записи запечатлен момент, как десятки мужчин под ливнем спасают пассажирскую «ГАЗель» от повторения участи другой унесенной стихией техники.

В результате происшествия в реке Нижнее Койсу оказалось около трех десятков голов крупного рогатого скота и пять автомобилей.

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Ливень с градом в Дагестане
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Как сообщили «КП на Северном Кавказе» в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану, в результате схода селя пострадавших нет, жизнеобеспечение населения не нарушено.

- К ликвидации последствий происшествия привлекались 13 человек и 6 единиц техники, - уточнили в ведомстве.

По свидетельствам очевидцев, во время селя жилые дома и непосредственно сами местные жители серьезно не пострадали.

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Несколькими днями ранее «день жестянщика» наступил в Ставропольском крае. Град прошел с сильнейшим ливнем, после которого машины тонули в лужах. Фото и видео - по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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