Осквернитель статуи Будды спровоцировал в Махачкале массовую драку в День Победы

9 мая 2019 года в самый разгар такого важного для всех жителей нашей страны праздника во время движения по Махачкале колонны автомобилей со Знаменами Победы и российскими триколорами при выезде машин на оживленный перекресток случился небольшой инцидент, переросший в довольно крупное побоище.

Из размещенного в соцсетях видео непонятно, кто из водителей кого подрезал или не пропустил. Водитель «Приоры» поспешил на разборки с шофером «Волги», а через несколько секунд второй из них после хука в подбородок оказался на асфальте.

На подмогу обоим сторонам поспешили ехавшие вместе с ними товарищи. Разнимать дерущихся бросились несколько десятков прохожих. Судя по видео, самым активным участником побоища стал невысокий водитель «Приоры» в белой майке и светлых спортивных брюках, который ловко уворачивался от попыток его остановить.

kozakito_ Массова драка в День Победы во время автопробега в Махачкале

Как уточнили «КП на Северном Кавказе» в правоохранительных органах республики, движение автотранспорта на перекрестке было восстановлено через некоторое время, а главный зачинщик драки был доставлен в полицию.

В комментариях под видео люди раскритиковали дебошира за то, что он так себя повел мало того, что в День Победы, так еще и в священный для мусульман месяц Рамадан. Но когда в сети появилось фото задержанного, пользователи возмутились еще больше - они опознали парня как Саида Омарова.

Три года назад он находился на соревнованиях в Калмыкии и осквернил статую Будды в Элисте - справил рядом с ней нужду и ударил скульптуру ногой. В итоге турнир отменили, тренер борца потерял должность, главе дагестанского правительства пришлось публично извиняться за произошедшее, а сам Саид стал фигурантом уголовного дела.

Фото: instagram.com/myderbent_24

- Неужели случай в Калмыкии уроком не стал!? Просто нет слов! - удивляется @emmamanafova.

- Гнилой человек . Никакого уважения к другим. А мы за него душу рвали, когда калмыки давили на него, - возмущается @eldar_k.m.

- Если бы тогда наказали, то он этого сейчас не сделал бы, надо наказать по полной! - считает @abdulkabirgamid.

Официальных комментариев о личности спровоцировавшего драку парня пока не поступало.