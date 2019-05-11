Трое грабителей и именинница убили дальнобойщика за миллион рублей в Дагестане

Трое жителей Ставрополья задержаны по подозрению в организации спланированного нападения и убийства дальнобойщика в Республике Дагестан. Двое мужчин и женщина решили убить старого знакомого и коллегу ради миллиона рублей. Но вскрыть находившийся в машине сейф им не удалось.

— Установлено, что подозреваемыми являются двое молодых людей 27 и 28-ми лет, а также 26-летняя девушка. Все они были раньше работали в одной частной компании, занимавшейся грузоперевозками, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан.

Заговорщики знали, что в следующий раз 38-летний дальнобойщик поедет в Дагестан. При этом он будет перевозить ценный груз, за который отхватит барыш в миллион рублей. Старого знакомого решено было ограбить.

— Преступники последовали за ним на «ВАЗ-2107». Чтобы привлекать меньше внимания, мужчины взяли с собой девушку. И перед каждым КПП они уступали ей руль, пытаясь не привлекать как можно меньше внимания полицейских. Более того, в день совершения преступления у девушки был день рождения. Но радостное событие не остановило ни ее, ни сообщников, — рассказали в пресс-службе.

Трое грабителей убили дальнобойщика ради миллиона рублей в Дагестане.

Когда жертва продала груд и остановилась на отдых в Тарумовском районе Дагестана, преступники сняли клемму аккумулятора, чтобы обездвижить авто и заставить цель выйти. Как только это произошло, на дальнобойщика напали двое, заломили руки, связали и заклеили рот скотчем.

По информации МВД, мужчину перед смертью избивали и пытали. Вероятно, пытались выведать код от сейфа, в который он спрятал деньги. Не получив желаемого, заговорщики расправились с коллегой.

— Они нашли в кабинке фуры сейф, в котором находилась выручка – около миллиона рублей. Однако вскрыть его и забрать деньги им не удалось. Преступники не учли тот факт, что доступ к хранилищу есть только у хозяина фуры, на которого и работал убитый. Оставшись ни с чем, преступники покинули место преступления, — резюмировали в ГУ МВД.

За три дня дагестанские полицейские раскрыли дело. Троицу задержали уже на территории Ставропольского края, в Светлограде. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Заговорщикам грозит до 15 лет колонии.