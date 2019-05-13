В Дагестане полицейский «по-братски» оплатил штраф высокопоставленного чиновника
Удивительное рядом: в Махачкале добросердечные сотрудники ДПС помогли чиновнику оплатить административный штраф и спасли его от временной конфискации авто. Историю «КП - Северный Кавказ» рассказал главный герой инцидента, Газимагомед Омардибиров.
Мужчина работает руководителем рабочей группы экспертного совета Антитеррорестической Комиссии Дагестана. И часто ездит по работе. Его Infiniti представительского класса остановили на улице 26 бакинских комиссаров.
— После стандартных процедур, меня пробили по базе — рядом стояла «ГАЗель» приставов, или что-то вроде того. Оказалось, что у меня есть неоплаченный штраф. Мелочь — 550 рублей. Но дело в том, что у меня с собой не было никаких денег, — рассказал «КП» Газимагомед Омардибиров.
Дорожные полицейские были крайне удивлены такому ответу — нечасто у водителей таких автомобилей не оказывается ни рубля в кармане.
— Начальник требовал, чтобы я заплатил как угодно. А у меня ну никакой вообще возможности. Деньги, кошелёк — всё дома. Так вышло. В итоге один из сотрудников подошёл ко мне, достал большую такую пачку денег, и дал мне эти 550 рублей, чтобы я смог заплатить, — вспоминает собеседник «КП».
Интересно, что неизвестный сотрудник ДПС даже не потребовал вернуть деньги.
— Никакой речи о том, чтобы отдать не было. Это был просто хороший поступок. Жест доброй воли. И я очень счастлив, что у нас в полиции есть такие люди, которые готовы просто сделать доброе дело другому человеку, — рассказал благодарный мужчина.
В МВД добросердечного сотрудника похвалили, но награждать не будут.
— Да, он своим поступком показал с хорошей стороны всех, кто служит в МВД. Но это его личное дело, поэтому мы даже не знаем, как наградить его. Наверное, доброе слово и есть самая большая награда для хорошего человека. Тем более в месяц Рамадан, когда все люди стараются делать благие дела во благо Всевышнего, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан.
ИСТОЧНИК KP.RU