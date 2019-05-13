2019-05-13T14:27:43+03:00
Общество

В Дагестане полицейский «по-братски» оплатил штраф высокопоставленного чиновника

Сотрудники ДПС могли забрать Infiniti, но вместо этого безвозмездно помогли мужчине
Андрей ЗОБОВ
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Гаджимагомед Омардибиров с бывшим главой Дагестана Рамзаном АбдулатиповымГаджимагомед Омардибиров с бывшим главой Дагестана Рамзаном АбдулатиповымФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Удивительное рядом: в Махачкале добросердечные сотрудники ДПС помогли чиновнику оплатить административный штраф и спасли его от временной конфискации авто. Историю «КП - Северный Кавказ» рассказал главный герой инцидента, Газимагомед Омардибиров.

Мужчина работает руководителем рабочей группы экспертного совета Антитеррорестической Комиссии Дагестана. И часто ездит по работе. Его Infiniti представительского класса остановили на улице 26 бакинских комиссаров.

— После стандартных процедур, меня пробили по базе — рядом стояла «ГАЗель» приставов, или что-то вроде того. Оказалось, что у меня есть неоплаченный штраф. Мелочь — 550 рублей. Но дело в том, что у меня с собой не было никаких денег, — рассказал «КП» Газимагомед Омардибиров.

Дорожные полицейские были крайне удивлены такому ответу — нечасто у водителей таких автомобилей не оказывается ни рубля в кармане.

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На 26 бакинских комиссаров меня остановили сотрудники ГИБДД и попросили оплатить штрафы. Оказалось, что был должен 550 рублей. Я сказал что денег с собой нету ( реально и не было) тогда один из сотрудников оплатил штраф за меня, вот такие дела друзья...
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— Начальник требовал, чтобы я заплатил как угодно. А у меня ну никакой вообще возможности. Деньги, кошелёк — всё дома. Так вышло. В итоге один из сотрудников подошёл ко мне, достал большую такую пачку денег, и дал мне эти 550 рублей, чтобы я смог заплатить, — вспоминает собеседник «КП».

Интересно, что неизвестный сотрудник ДПС даже не потребовал вернуть деньги.

— Никакой речи о том, чтобы отдать не было. Это был просто хороший поступок. Жест доброй воли. И я очень счастлив, что у нас в полиции есть такие люди, которые готовы просто сделать доброе дело другому человеку, — рассказал благодарный мужчина.

В МВД добросердечного сотрудника похвалили, но награждать не будут.

— Да, он своим поступком показал с хорошей стороны всех, кто служит в МВД. Но это его личное дело, поэтому мы даже не знаем, как наградить его. Наверное, доброе слово и есть самая большая награда для хорошего человека. Тем более в месяц Рамадан, когда все люди стараются делать благие дела во благо Всевышнего, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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