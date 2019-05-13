2019-05-13T18:10:09+03:00
Происшествия

Три человека погибли после взрыва пассажирской «ГАЗели» в Дагестане

Микроавтобус столкнулся с встречной «Приорой»
Андрей ЗОБОВ
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Три человека погибли на месте при взрыве «ГАЗели» в ДагестанеТри человека погибли на месте при взрыве «ГАЗели» в Дагестане
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В Дагестане на трассе «МахачкалаБуйнакск» произошла авария и взрыв пассажирской «ГАЗели». Трое погибли на месте. Выжил лишь один участник ДТП.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан, инцидент произошёл 13 мая на автодороге, связывающей столицу региона и город Буйнакск. На большой скорости «Лада Приора» врезалась в «ГАЗель».

— Это был пассажирский микроавтобус, но не маршрутка. Поэтому, к счастью, людей внутри не было много. Несмотря на это, есть трое погибших. Это два человека из «ГАЗели» и водитель «Приоры». Все они скончались на месте, — сообщила «КП» начальник отдела информации и общественных связей МВД по РД, подполковник Гаяна Гариева.

По информации ведомства, после аварии микроавтобус загорелся и произошёл мощный взрыв. В живых остался лишь один участник ДТП — с повреждениями средней тяжести его забрали в Центральную городскую больницу Буйнакска.

— Подробности и причины происшествия сейчас выясняются. На месте работает оперативная группа. Кто был виновником аварии сказать невозможно, это будут выяснять следователи. Но предварительно предполагаем, что это был водитель легкового автомобиля, — сообщил информированный источник в правоохранительных структурах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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