В Северной Осетии пригрозили расправой туристке, посетившей «мужское святилище» с черепами

На майские праздники в Северной Осетии побывала туристка из Новосибирска. Одной из точек ее маршрута стало древнее святилище Реком, куда вход женщинам, согласно древним осетинским преданиям, категорически запрещен. Однако женщина нарушила все запреты, вызвав бурю гнева местных жителей: в социальных сетях её грозились обесчестить и убить.

«Место силы» невероятно почитается местными жителями. История Рекома связана с эпосом про нарта Батрадза. По легенде, после смерти великого предка нынешних осетин заплакал сам бог. Там, куда упала одна из трёх его слезинок, и образовалось святилище.

Внешне это красивый и мрачный деревянный сруб, построенный без единого гвоздя. Со всех сторон сооружение обвешено черепами животных и огорожено ритуальным кругом из камней. Осмотреть святилище изнутри практически невозможно — вход сюда открыт лишь два дня в году. По описаниям, в Рекоме две комнаты: в одной сложены сломанные стрелы, а другая представляет собой молельное помещение.

Туристка из Новосибирска на «зачарованных камнях» Рекома, огораживающих святыню от внешнего мираФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Перед святыней стоит специальный указатель на русском. Он строжайше запрещает женщинам даже приближаться к Рекому. Но любопытная туристка не просто подошла вплотную, но и сделала несколько снимков, чтобы запечатлеть мистический древний храм.

— Одно из древнейших и самое почитаемое в Северной Осетии святилище, расположенное близ Цея, на высоте около 3 км над уровнем моря — это Реком. Место здесь в смысле силовых линий планеты явно непростое, и это чувствует всякий. На полках выстроились в ряд выбеленные временем черепа животных — напоминание о древних жертвоприношениях, — написала в своём Instagram беспечная туристка.

И грянула буря! Пользователей местного сегмента соцсетей до глубины души оскорбило пренебрежение к древним традициям. Самые скромные из комментаторов недоумевали, как женщина не побоялась «божественного возмездия». Самые жестокие предлагали «поправшую святыни и традиции» сибирячку «сбросить с обрыва» или просто «казнить».

Перед святилищем стоит табличка, строго-настрого запрещающая женщинам посещать святынюФото: Социальные сети

Нашлись и противники подобного подхода. Многие осетины были крайне расстроены бескомпромиссной реакцией. Они указывали на то, что подобное поведение лежит на совести гида. Другие и вовсе вспоминали, что ещё 30–40 лет назад рядом со срубом безбоязненно фотографировались местные школьники, вне всякой зависимости от возраста и пола.

Нашлись и те, кто вспомнил, что это уже второй случай за последний месяц, когда слишком ярые «ревнители традиций» устраивают жёсткую обструкцию туристам. Чуть раньше соцсети обрушились с критикой на известную блогершу, расхваливавшую Осетию за красоту, а местных жителей за гостеприимство. Девушку обвинили в том, что она буквально «разделась перед святынями». На самом деле на ней были современные велосипедные шорты, но это не остановило критиков, грозивших опорочить, обесчестить и убить красавицу.

Другая часть жителей снова печалилась, понимая, что почти миллионная аудитория блогерши, восхищавшаяся Северной Осетией, никогда не захочет посетить республику после конфликта. Некоторые открыто извинялись за оскорбления и просили не обращать внимания на «диванных воинов в соцсетях».

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