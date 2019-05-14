2019-05-14T13:23:41+03:00
Общество

Крутит "солнышко" и подъем с переворотом: 67-летний пенсионер из Дагестана поражает своими трюками на турнике

Омара Хамдулаева уже пригласили на шоу федерального телеканала про удивительных людей [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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У Омара Хамдулаева три сына, дочка и 13 внуков!У Омара Хамдулаева три сына, дочка и 13 внуков!Фото: СОЦСЕТИ
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В Дагестане 67-летний старик прославился юношескою силою и ловкостью. На турнике седовласый мужчина крутит "солнышко", делает подъем с переворотом, подтягивается - выдает такое, что не каждый молодой парень повторит. Сами посмотрите:

Пенсионер из Дагестана поражает своей ловкостью на турнике .

Зовут бодрого пенсионера Омар Хамдулаев. Живет он в селе Килятль Гумбетовского района. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" односельчане, силач не занимается спортом профессионально - тело само повторяет все, чему научилось еще в школьные годы.

- У Омара от природы эти способности. Он еще и на руках несколько сот метров может пройти! - добавляет глава муниципалитета Ахмед Каримов.

Свободного времени у пенсионера не так уж и много. После утреннего намаза мужчина идет 7 км в горы, где его ждет скотина и птица на кошаре. Половину дня вместе с животиной пенсионер гуляет по пастбищам, дышит чистым горным воздухом и наслаждается безлюдной атмосферой. А потом снова пешком возвращается в родное село. Здоровью жителя Дагестана можно только по-доброму позавидовать. При утомительном распорядке дня, он находит в себе силы провернуть трюк на спортивной площадке и уделить время своей большой семье. У Омара Хамдулаева три сына, дочка и 13 внуков!

- Мы в селе устраиваем каждый год соревнования с перетягиванием каната, упражнениями на турнике и прочим. На них по традиции съезжаются гости из Каспийска, Махачкалы, Хасавюрта. Как-то в шутку один из приезжих участников предложил 67-летнему Омару подняться на турник, и он поднялся! Все были в шоке. Для молодежи он стал кумиром, - добавил глава села Килятль.

Еще Омар Хамдулаев увлекается музыкой - играет на барабане и поет. Его уже пригласили поучаствовать в шоу удивительных людей на федеральном телеканале "Россия".

Ранее мы писали про йога Сулеймана Магомедова из Дагестана, который на руках прошел 10 километров от Каспийска до Махачкалы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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