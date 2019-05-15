2019-05-16T14:00:06+03:00
Происшествия

В Ставропольском крае задержали боевика ИГИЛ*

Мужчина планировал совершить теракт на территории региона
Евгения СОКОРЕВА
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Боевиком оказался местный жительБоевиком оказался местный жительФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае силовики при проведении антитеррористической работы выявили и поймали завербованного в ИГИЛ* - запрещенную в России террористическую организацию, местного жителя. По информации силовиков, мужчина готовился совершить теракт.

- Сотрудники УФСБ задержали сторонника международной террористической организации "Исламское государство"*. Гражданин планировал совершение преступлений террористической направленности на территории Ставропольского края, - сказали в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Против ставропольца завели уголовное дело по статье "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Устанавливаются его возможные соучастники.

Напомним, что ранее в Ставропольском крае поймали боевиков из банды Басаева и Хаттаба, причастных к бойне в Дагестане в 1999 году.

ИГИЛ* - запрещенная в России террористическая организация.

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Вместе с боевиками Басаева и Хаттаба они принимали участие в нападении на республику [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

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