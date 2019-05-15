2019-05-16T15:04:19+03:00
Спорт

Пьяный чемпион Европы по MMA обезоружил и избил полицейских в Северной Осетии

Непобедимый спортсмен отправил одного сотрудника ДПС в нокаут, а у второго отобрал пистолет
Андрей ЗОБОВ
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Михаил ГазаевМихаил ГазаевФото: Социальные сети
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В Северной Осетии боец-тяжеловес, чемпион Европы по смешанным единоборствам (MMA) Михаил Газаев напал на полицейских, остановивших его на дороге, избил и обезоружил несчастных стражей порядка, после чего бежал с места происшествия. Информацию «КП - Северный Кавказ» подтвердили несколько источников в правоохранительных органах региона.

Потасовка произошла в ночь на 12 мая на одной из дорог в Ардонском районе Республики Северная-Осетия — Алания. Полицейские остановили подозрительную «девятку» за рулём которой сидел Газаев. На требование стражей порядка предъявить документы он ответил хамским отказом. Как позже оказалось, документов у него просто не было. Да и сам подозреваемый, судя по показаниям полицейских, был нетрезв.

Осетинского тяжеловеса попросили выйти из машины. Завязался спор. В это время к месту происшествия подъехали два друга бойца. Обстановка разрядилась моментально: взбешённый гороподобный спортсмен одним ударом отправил в нокаут первого сотрудника ДПС, а второго парой движений обезоружил. После чего сбежал с места происшествия вместе с друзьями.

Михаил Газаев во время боя Фото: Социальные сети

Михаил Газаев во время бояФото: Социальные сети

Интересно, что блистательная карьера Газаева завершилась после трёх профессиональных боёв. Спортсмен был невероятно хорош и не знал поражений, но в 2013 году попал под следствие и был осуждён за нападение на полицейских. Тогда ему пришлось оставить мечты о большом спорте.

—Возбуждено уголовное дело по статьям «применение насилия в отношении представителей власти», «хищение оружия и боеприпасов». Впоследствии одного из друзей заподозрили в торговле оружием. Следствие по резонансному делу продолжается, — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Северная Осетия — Алания.

Главные спортивные достижения спортсмена приходятся на 2012–2013 годы. В это время Михаил Газаев стал чемпионом мира по панкратиону и провёл три боя в смешанных единоборствах, завоевав победу на чемпионате Европы. Выступал тяжеловес за один из челябинских бойцовских клубов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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