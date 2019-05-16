2019-05-16T16:30:07+03:00
Происшествия

Сына депутата из Ингушетии арестовали по подозрению в терроризме

Депутат считает произошедшее недоразумением [аудио]
Евгения СОКОРЕВА
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С политической деятельностью в республике депутат инцидент не связывает, но и не опровергает возможную фальсификациюС политической деятельностью в республике депутат инцидент не связывает, но и не опровергает возможную фальсификацию
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Московский областной суд арестовал на 2 месяца Дауда Мамилова - сына депутата Народного Собрания Ингушетии. Как рассказал "КП-Северный Кавказ" парламентарий Закрий Мамилов, вместе с еще 7 подозреваемыми его сынву вменяют 205 статью УК (террористический акт). Происходящее отец называет недоразумением. Со своей политической деятельностью в республике Мамилов инцидент не связывает, но и не опровергает возможную фальсификацию.

Закрий Мамилов рассказал о подробностях задержания

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- Сын живет в Дмитрове и работает в строительной компании прорабом. Конечно, ему приходится набирать сомнительный контингент, сами знаете, мигранты работают в основном. Среди задержанных его подчиненные разных национальностей - узбеки, таджики, под горячую руку попал и приятель родом из Азербайджана - поясняет Закрий Иссаевич.

Со слов депутата, 29 апреля дом сына обыскивали силовики, но ничего запрещенного не нашли. Проверка последних телефонных вызовов также не показала наличие каких-то подозрительных разговоров.

Адвокаты 14 мая подавали апелляцию о смене меры пресечения на домашний арест - у мужчины шесть малолетних детей - младшей всего полтора года, но суд отказал. Срок ареста истекает 23 июня.

В правоохранительных органах детали дела пока не раскрывают. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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